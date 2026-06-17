Los refuerzos policiales de Marlaska llegan tarde a Baleares en plena temporada y con la delincuencia disparada

El despliegue extraordinario de la Policía Nacional en Baleares, enmarcado en la denominada Operación Verano 2026, ha llegado este año con retraso respecto a campañas anteriores, según han reconocido representantes institucionales en el propio archipiélago. La incorporación escalonada de unidades de refuerzo coincide con el arranque de la temporada turística y con un incremento de incidencias relacionadas principalmente con hurtos en zonas de alta afluencia como Playa de Palma, donde vecinos y sectores turísticos alertan de una creciente sensación de inseguridad.

La Policía Nacional ha desplegado en las Islas el dispositivo especial de verano, un operativo que incluye el refuerzo de efectivos en zonas turísticas de alta afluencia como Palma, Ibiza y Menorca. Sin embargo, la llegada de estos refuerzos policiales ha generado controversia por considerarse tardía en un contexto marcado por el incremento de la delincuencia en Playa de Palma y otras áreas turísticas.

El dispositivo, impulsado por el Ministerio del Interior bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, incorpora unidades especializadas como UIP, UPR, Brigada Móvil, Guías Caninos y la BRIC, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana en Baleares durante los meses de mayor presión turística. El problema es que llega tarde y con la delincuencia campando a sus anchas. La Delegación del Gobierno atribuye a la visita del Papa el retraso del refuerzo policial a las islas. El año pasado el refuerzo llegó a principios de junio y se pudo contener mejor la delincuencia.

Uno de los puntos más sensibles del operativo es la Playa de Palma, donde se ha detectado un aumento de los hurtos, especialmente robos al descuido de móviles, carteras y objetos personales en la arena, paseos marítimos y zonas de ocio nocturno. Según fuentes policiales, se han producido múltiples detenciones, muchas de ellas en flagrante delito.

La Operación Verano se ha ido activando de forma progresiva desde mayo, aunque distintos colectivos han señalado que este año los refuerzos policiales en Baleares han llegado más tarde que en campañas anteriores. Esta situación coincide con el inicio de la temporada turística, cuando la presión de visitantes en puntos como Palma se dispara.

El dispositivo incluye patrullas uniformadas y de paisano, además de unidades desplazadas desde la península que refuerzan la vigilancia en aeropuertos como Son Sant Joan, estaciones de transporte y zonas de gran concentración turística.

Las autoridades destacan que la mayoría de los delitos detectados en Playa de Palma corresponden a hurtos cometidos por carteristas y grupos organizados, que aprovechan aglomeraciones y distracciones de los turistas. También se han registrado robos en hoteles y establecimientos de restauración.

Además, la Brigada Móvil intensifica su presencia en transportes públicos y conexiones entre islas, mientras que la BRIC refuerza el control en puertos y aeropuertos en materia de extranjería y prevención de redes delictivas. El operativo se complementa con el proyecto de Comisarías Europeas, con agentes de Alemania, Países Bajos y Rumanía colaborando en patrullas conjuntas en zonas turísticas de alta afluencia.

Por último, el Plan Turismo Seguro continúa activo con campañas informativas, distribución de consejos de seguridad y el uso de herramientas como la app AlertCops, además de oficinas de atención al turista extranjero en Ibiza y otros puntos estratégicos.