El récord de contagios por covid que vive en estos momentos Baleares, con una incidencia acumulada de casi 2.000 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, alcanza al Govern de la socialista Francina Armengol. Si la presidenta del Ejecutivo balear anunciaba, antes de Navidad, en concreto el día 20 de diciembre tras acudir al Congreso del PSC, que había dado positivo por coronavirus, esta semana han sido dos altos cargos políticos los que están pasado por el mismo trance: la vicepresidenta del Parlament balear de Unidas Podemos y diputada, Gloria Santiago, y la consellera socialista de Presidencia, Mercedes Garrido.

Ha sido hoy sábado cuando Santiago ha comunicado que ha dado positivo. Como suele ser habitual en estos casos, la novedad la ha difundido la afectada a través de un mensaje publicado en redes sociales. Santiago ha informado de que conoció su situación, tras realizarse un autotest de antígenos «después de pasar la noche con fiebre».

«De momento, gracias a las vacunas, solo es fiebre y dolor de cabeza», ha añadido en la publicación, que aparece acompañada de la imagen del autotest. «Ahora paracetamol, mucha sopa calentita y volver a las reuniones por Zoom la semana que viene», han sido las palabras del alto cargo de Podemos en el Parlament, formación que da apoyo a socialistas e independentistas de Més per Mallorca, con quienes gobierna en coalición en Baleares.

Desde el Día de Reyes, 6 de enero, lleva en casa la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, tras comunicar que había dado positivo por covid. En otro mensaje difundido en redes sociales, la consellera socialista anunciaba que había conocido su contagio, en este caso, siguiendo las instrucciones facilitadas por la herramienta de autorrastreo, activada recientemente. «Me encuentro bien, aislada en casa y con síntomas leves, gracias a la vacuna», indicaba.

