El rapero condenado Valtonyc reclama poder beneficiarse de la ley de amnistía

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas de muerte al ex líder de Vox en Baleares, Jorge Campos, reclama ahora poder beneficiarse de la ley de amnistía que Pedro Sánchez está maquinando para contentar las exigencias de los independentistas de Junts y ERC, de los que depende para la investidura.

Valtonyc ha manifestado en las redes sociales su agradecimiento al líder de la formación independentista Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, por haber pedido que la ley de amnistía incluya los casos de los raperos procesados y condenados como Valtonyc y Pablo Hasél, que se encuentra actualmente encarcelado.

Valtonyc pide a Apesteguia que consiga que su diputado en Madrid, Vicenç Vidal, exija su regreso «libremente» a Mallorca a cambio de dar su voto a Pedro Sánchez. El representantes de Més per Mallorca Vicenç Vidal fue elegido diputado en las generales de julio tras presentarse en coalición con la plataforma Sumar de Yolanda Díaz.

En consecuencia, Valtonyc reclama a Vicenç Vidal, y por extensión a Sumar, que condicione su voto a Pedro Sánchez en la sesión de investidura a cambio de garantizar su regreso a España sin ser detenido. Esto implica, en definitiva, que pueda beneficiarse de la futura ley de amnistía.

El líder de Més, Lluís Apesteguia, había lamentado en las redes sociales que el caso de «los raperos represaliados» no encaja, a priori, en una amnistía sobre los condenado del Procés. «Lamentablemente ERC y Junts no quieren hacerles encajar porque no entienden, o esconden, que la represión contra el Procés no es un hecho aislado sino parte de una dinámica antidemocrática amplísima». Así lo escribió Apesteguia en las redes sociales.

Valtonyc está condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por el contenido de algunas de sus canciones publicadas en Internet que suponían un ejemplo claro de enaltecimiento del terrorismo. También fue condenado por injurias graves a la Corona y amenazas de muerte al entonces líder de Vox en Baleares, Jorge Campos.

El cantante Valtonyc huyó de España en junio de 2018 tras la condena de la Audiencia Nacional, una sentencia dictada por delitos cometidos entre 2012 y 2013 y posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo. Su entrega fue rechazada por la Justicia belga en primera instancia.

El diputado de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, a quien se dirige Valtonyc, es ahora portavoz adjunto tercero del Grupo Plurinacional Sumar compartiendo el cargo de manera rotatoria con Jorge Pueyo (Chunta).