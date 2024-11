La Rafa Nadal Academy de Manacor abrirá sus puertas a los aficionados para seguir la Copa Davis

La Rafa Nadal Academy abrirá sus puertas para que los aficionados al tenis de toda Mallorca puedan disfrutar de los partidos de España en la Copa Davis. Así, las instalaciones deportivas ubicadas en Manacor pondrán pantallas dentro del restaurante de la academia para disfrutar de lo que será el último torneo de la carrera de Rafa Nadal.

Será esta martes 19 de noviembre, desde las 17.00 horas, cuando la Rafa Nadal Academy abrirá sus puertas a todos los aficionados que deseen ver los partidos de España (retransmitidos por Movistar Plus+) a través de las pantallas ubicadas dentro del restaurante US Open.

En caso de que España avance en la competición, tanto el viernes 22 de noviembre como el domingo día 24 del mismo mes, se ubicaría una pantalla gigante en una de las pistas de tenis cubiertas de la Academia, lo que permitirá recibir a un mayor número de aficionados.

Cabe recordar que el tenista balear aterrizó en Málaga el pasado 14 de noviembre acompañado de Carlos Moyá, su entrenador, procedente de Mallorca, donde ha estado entrenando en su Academia de Manacor para preparar el asalto a la que sería su sexta Ensaladera. Rafa fue recibido por Feliciano López, ex compañero suyo y actual director de las Finales de la copa del mundo de tenis masculino.

Rafa Nadal está inmerso en su preparación para disputar las finales de la Copa Davis 2024 que se van a jugar en Málaga del próximo 19 al 24 de noviembre y supondrán una retirada como jugador profesional que afronta con naturalidad y consciente de su situación. «Si realmente no me veo listo para tener opciones de ganar el individual, yo soy el primero que no voy a querer jugar», aseguró este pasado viernes.

¡Qué semana tan especial, Rafa! 🇪🇸🫶🏻 Nadal, los medios de prensa, la Copa Davis… nos preparamos para unos días que serán imborrables. 🥹#CopaDavis I @RafaelNadal @RFETenis pic.twitter.com/zurbHbEoK1 — Copa Davis (@CopaDavis) November 17, 2024

Y es que más allá de dos dos partidos de exhibición en el Six Kings Slam, no compite en torneo oficial desde que lo hiciera en los Juegos Olímpico de París. Uno de los partidos individuales es para Alcaraz y, para el restante, Bautista ejerce como principal candidato. Existe la opción de que su desempeño sea en doble, junto a Granollers, en el que podría ser el punto decisivo en caso de que la eliminatoria llegue igualada.