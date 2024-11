Nadal ya está en Málaga para encarar su retirada en la Davis: recibido por Feliciano y un baño de masas

La última página del exitoso libro de Rafa Nadal ha comenzado a escribirse. Su arribo en Málaga así lo confirma. Es el principio del fin para él. La Costa del Sol será testigo de la Copa Davis en la que colgará la raqueta, su último torneo de siempre.

El tenista balear ha aterrizado en la ciudad andaluza acompañado de Carlos Moyá, su entrenador, procedente de Mallorca, donde ha estado entrenando en su Academia de Manacor para preparar el asalto a la que sería su sexta Ensaladera. Rafa fue recibido por Feliciano López, ex compañero suyo y actual director de las Finales de la copa del mundo de tenis masculino.

Después de su aterrizaje en Málaga, Rafa se desplazó al Martín Carpena -escenario de la Copa Davis- y se irá reuniendo con el capitán David Ferrer y el resto del equipo. Este viernes entrenará sobre la pista que se ha puesto a punto a contrarreloj durante esta semana debido a la alerta roja por la DANA que impidió el estreno de la Billie Jean King Cup el pasado miércoles.

Bienvenido, @RafaelNadal 👋

Rafa has arrived in Malaga where he will play his last professional tournament next week at the #DavisCup ❤️ pic.twitter.com/Hj4Bax7NAq

