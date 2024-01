El Puig Major amanece de nuevo cubierto de nieve mientras Baleares está en riesgo por oleaje

El Puig Major ha amanecido de nuevo cubierto de nieve este jueves, en medio de la DANA de lluvia y frío que azota a Mallorca. La cima más alta de la isla se ha teñido de blanco por segunda vez este recién estrenado 2024, tras la primera nevada registrada el pasado 6 de enero.

El geógrafo solleric Alberto Darder ha publicado en la red social X las fotos de este nuevo episodio de nieve en el Puig Major: «Muy buenos días. Así despierta el Puig Major este 11 de enero. Nieve 100% polvo a partir de los 1.200 metros».

Pasado el mediodía, Darder, responsable de la estación meteorológica del Puig Major, ha informado de que seguía nevando en la zona, pero que «falta frío para bajar la cota por debajo de los 1.300 metros».

Continua nevant al Puig Major. Bona precipitació, però falta fred com per baixar sa cota més avall dels 1.300 metres.

Son Torrella acumula 53 litres ses últimes 24h. I frega ja els 200 litres en el que portam de 2024! Or per als embassaments, sens dubte. pic.twitter.com/e9lb4Jvkpf

