Los puertos de Baleares cambian de rumbo: más barcos de menor calado y con menos cruceristas, en concreto, 100.000 menos hasta octubre (2,3 millones) con una caída del 5,8% cuando se superaron los 2,4 millones de cruceristas en el mismo periodo.

El descenso del volumen de viajeros se debe sin duda a la presencia de barcos de menor capacidad que permiten mantener un número de operaciones similar o incluso ligeramente superior, con un impacto menor en el cómputo total de pasajeros.

Lo hicieron, según los datos de Puertos del Estado, a bordo de 762 buques, un 3,4% más. Solo en el décimo mes del año llegaron 346.496 cruceristas al archipiélago, a bordo de 122 cruceros. Incluyendo línea regular y cruceros, el tráfico total se situó en los 8,8 millones de usuarios, un 3,5% menos en comparación con la registrada en 2025.

A nivel nacional, el tráfico de pasajeros alcanzó los 36,68 millones de movimientos hasta octubre, lo que supone un descenso del 0,6% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Las previsiones de la Autoridad Portuaria para 2027 apuntan a la continuidad de esta tendencia: contención de la actividad durante la temporada alta y crecimiento de las escalas en los meses de menor afluencia.

Menos mercancía

Por otra parte, los puertos de Baleares, en este mismo periodo, registraron el tráfico de 14,9 millones de toneladas de mercancías, un 1,7% menos que el año pasado. La mercancía general se ha contraído un 0,8% en los diez primeros meses del año, con 13,2 millones de toneladas movidas. La que iba en contenedores, por contra, ha subido en el archipiélago un 6,1%, hasta las 268.286 toneladas. Los graneles líquidos han descendido un 7,1% hasta los 1,3 millones de toneladas, mientras que los sólidos lo han hecho un 11,3% hasta las 243.726 toneladas.

En el conjunto de los puertos de interés general del Estado se han alcanzado las 420 millones de toneladas de tráfico de mercancías, un aumento del 1,2%.

El tráfico de mercancías por los puertos de interés general alcanzó 468.916.977 toneladas hasta octubre, lo que supone un aumento del 1%, con respecto al mismo periodo del año anterior. Tras un inicio de 2026 marcado por un descenso de los tráficos, en la recta final del año, se mantiene un crecimiento estable.

La mercancía general creció un 0,1% en los diez primeros meses del año, con 233,81 millones de toneladas movidas, con un aumento de más de un punto de la convencional (+1,1%) y una caída del 0,3% en la contenerizada.