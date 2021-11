La portavoz parlamentaria del PSIB, Pilar Costa, ha justificado que Francina Armengol utilice el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), conocido como ecotasa, para gastos de 2022 que no sean medioambientales. Así, ha defendido que la regulación de dicho impuesto incluye que este puede utilizarse para «servicios públicos y otros gastos». Es reseñable que recientemente el Govern destinó fondos de esta tasa al patrocinio de un concierto del Los 40 Principales del Grupo Prisa.

Costa ha expuesto que si bien el propósito del impuesto es compensar la huella medioambiental del turismo, «también hay que hablar de una huella desde el punto de vista sanitario». Según la portavoz, se trata de un asunto que han tratado los socios del Govern y ha dado a entender que los ecosoberanistas están de acuerdo. La argumentación de Costa no es nueva, en los últimos años el ejecutivo de Armengol ha abierto el abanico de posibilidades para el impuesto de turismo sostenible. Precisamente, en 2020 se contempló su uso para financiar la adquisición y rehabilitación de vivienda para alquiler social.

La portavoz socialista se ha referido a esta medida como «reequilibrio de cuentas» por parte del Govern. Ha subrayado que los presupuestos incorporarán, sobre todo a partir de fondos europeos, otras inversiones muy elevadas en temas medioambientales. Lo ha definido como «partidas exclusivamente inversoras». Por tanto, con esta justificación avala que Armengol haga lo que quiera con la ecotasa.

El PSOE no hace autocrítica por el patrocinio del concierto de Los 40 principales con fondos ITS de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib). Cabe recordar que sobre esta polémica, el director de dicha agencia, Francesc Mateu Aguiló, aseguro que «se financian actividades culturales, deportivas, gastronómicas y todo con fondos de la AetiB. Sobre el concierto en sí aseveró que «eran fondos COVID y que estos pueden incluir dinero de la ecotasa». Por tanto, la defensa del Govern en ese momento se basó en que no podían decir «cuál es la procedencia de estos fondos», porque no saben de dónde vienen.

Si bien la ecotasa generó mucho rechazo en el momento de su anuncio, al sector no le ha quedado otra que aceptarla. La recaudación del impuesto recae sobre los hoteleros y los que pagan son los turistas y visitantes de Baleares. No obstante, es trabajo de la Comisión para el Impulso del Turismo Sostenible decidir el destino de la tasa. Dicha Comisión la forman el Govern, los consells insulares, los sindicatos, las patronales, representantes de los ayuntamientos, las agrupaciones ecologistas y diversas entidades civiles. Es destacable que este 2021 la mencionada comisión no se ha reunido. En once meses el Govern no ha convocado a sus representantes, pero sí ha patrocinado con la ecotasa el concierto de Los 40 Principales.