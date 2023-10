Primera demanda de padres de alumnos al Govern de Prohens para exigir el 25% de las clases en español

Primera demanda de padres de alumnos al Govern de Marga Prohens (PP) para exigir el 25% de las clases en español. Progenitores de estudiantes del Instituto de Calvià reclaman al Ejecutivo balear que se satisfaga el derecho de sus hijos, recogido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y por la doctrina del Tribunal Constitucional, a recibir al menos el 25% de las clases en español y en al menos en una asignatura no lingüística troncal.

Es la primera demanda que se presenta desde el cambio de Govern producido tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo y que llevaron a Marga Prohens, del PP, a la presidencia tras firmar un acuerdo con Vox que implicaba el fin de la inmersión en catalán en las aulas de Baleares.

El proceso para implantar la libre elección de lengua de primera enseñanza y para que el español vuelva a ser lengua vehicular después que el pacto de izquierdas que presidía Armengol impusiera el 100% en catalán va más lento de lo que esperaban estos padres de alumnos y por ello han decidido presentar la primera demanda.

El proceso establecido para exigir al menos del 25% de la enseñanza en español consiste en presentar primero una solicitud al director del instituto o centro de enseñanza y en caso de ser desestimada, acudir a la Conselleria de Educación. La tercera fase, en caso de no obtener respuestas por parte del Govern, consiste en presentar un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

La demanda de los padres de alumnos del Instituto de Calvià ha sido presentada ante el nuevo conseller de Educación, Antoni Vera, con el asesoramiento de las asociación de profesores Plis Educación, por favor, entidad perteneciente a Escuela de Todos.

Plis afirma en un comunicado que espera que la nueva Conselleria de Educación «no trate con la misma displicencia y oposición del gobierno anterior la petición de los padres de respetar los derechos lingüísticos de sus hijos, estudiantes de ESO».

La asociación de profesores no concibe que el nuevo departamento no atienda la petición de los padres de alumnos. «Es la hora de demostrar que la defensa de la vehicularidad del castellano en la enseñanza no es una mera frase vacía, solo útil en procesos electorales».

Plis señala que «no desearía tener que llegar a un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, pues la imagen del nuevo Govern, oponiéndose a la petición de padres de que el español sea lengua vehicular sería un golpe definitivo a la credibilidad del Prohens y Vera».

La demanda de los padres está amparada por el Constitucional

«El PP debe dar pasos hacia delante en conjunción lingüística y no limitarse a la libre elección en primera enseñanza, de 3 a 7 años, y acabar así con la inmersión obligatoria en catalán», afirma Plis.

«Si se oponen a la pretensión de estos padres, quedará claro que el PP es partidario de seguir con la inmersión en catalán en primaria y secundaria, camuflada por la medida cosmética de la libre elección de lengua de 3 a 7 años».

La pretensión de los padres se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional. El TS ha establecido que es obligatorio que los centros impartan en castellano al menos el 25% del horario lectivo y en al menos en una área, materia o asignatura no lingüística de carácter troncal o de carácter análogo.

Por otra parte, el TC ha establecido recientemente la doctrina, a propósito de la la sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley Celaá, de que en las comunidades con dos lenguas oficiales, ambas deben ser vehiculares de enseñanza según un patrón de equilibrio o igualdad.