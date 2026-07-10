Los precios del alquiler nunca vistos en Baleares están en un pueblo de Menorca: pisos desde 190 euros al mes. Es el más blanco de todos los pueblos menorquines y su topónimo rinde homenaje al rey francés Luis XVI, evocando la breve dominación de los franceses sobre esta localidad de 8.000 habitantes entre 1756 y 1763, cuando fue fundado Sant Lluís.

Desde la mañana de ayer, sus afortunados inquilinos con una década de residencia en el pueblo tienen las llaves de una promoción pública del Govern balear en un edificio de planta baja y dos plantas superiores, con una superficie total construida de 1.125,64 m².

Se trata de ocho viviendas de un dormitorio doble y tres viviendas de dos dormitorios. El edificio tiene una capacidad total para 27 personas y también cuenta con un local en la planta baja.

Las viviendas tienen una superficie útil de entre 51,66 y 53,53 m², además de una vivienda de 45,22 m². Entre las personas adjudicatarias, hay siete personas solas, dos adultos con personas mayores a cargo y una pareja. Cuatro de los arrendatarios son mayores de 65 años.

En todas las promociones del IBAVI, como la presente, el alquiler se ajusta a los ingresos efectivos de los inquilinos, de forma que, en ningún caso, el pago del recibo del alquiler supone destinar más del 30 % de los ingresos. El precio final del alquiler en esta promoción oscila entre 191,59 y 567,62 euros mensuales y, en seis casos, los inquilinos se han acogido a la adecuación del recibo del alquiler en función de sus ingresos.

Esta promoción ha tenido un presupuesto de 1,7 millones de euros (sin IVA). La actuación se financia a través de fondos ITS y de fondos europeos Next Generation. El Ayuntamiento de Sant Lluís cedió el suelo para hacer posible la construcción de esta promoción de vivienda pública y las obras se iniciaron el mes de julio de 2023.

Actualmente, el Govern, a través del IBAVI, impulsa en el conjunto de las Illes Balears más de 1.200 viviendas públicas en nuevas promociones, destinadas a ciudadanos residentes en las islas. La promoción pública es uno de los ejes del plan de choque del Govern, junto con otras medidas y programas para facilitar vivienda asequible a residentes en las islas.