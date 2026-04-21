El PP pide al Tribunal Supremo que valore la imputación de Armengol tras el informe de la UCO

El Partido Popular instará por escrito al Tribunal Supremo a que valore el pase de testigo a imputada de Francina Armengol al considerar que el informe de la UCO sobre la ex presidenta balear evidencia «numerosas mentiras» en su testifical que, además, realizó por escrito ante el Alto Tribunal al inicio de la celebración del juicio por el caso Mascarillas.

PP y Vox han reclamado este martes la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras las revelaciones del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo.

En declaraciones a los medios, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha emplazado a Armengol a dejar «mañana mismo» la presidencia del Congreso, aunque sea por el buen nombre de los ciudadanos de Baleares.

El popular ha recordado que su partido elevará un escrito al Supremo para que analice las «mentiras» que considera que ha vertido la expresidenta balear en el caso Mascarillas «Armengol se benefició de los privilegios de su cargo para declarar por escrito y ahora sabemos por qué», ha afirmado Sagreras.

La portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Manuela Cañadas, en la misma línea, ha considerado que «la salida más ética y la que se merecen los ciudadanos es la dimisión inmediata de sus cargos».

Para Cañadas, el informe de la UCO confirma que, mientras los ciudadanos permanecían en sus casas en pandemia, «ella se iba de copas» y que «ha mentido en sede parlamentaria», cosa que está tipificada en el Código Penal.

Koldo García reclama que Armengol vuelva a declarar