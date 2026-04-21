El PP pide al Tribunal Supremo que valore la imputación de Armengol tras el informe de la UCO
Partido Popular y Vox exigen la dimisión de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados
Koldo García reclama que el Supremo vuelva a citar a declarar a la socialista
El Partido Popular instará por escrito al Tribunal Supremo a que valore el pase de testigo a imputada de Francina Armengol al considerar que el informe de la UCO sobre la ex presidenta balear evidencia «numerosas mentiras» en su testifical que, además, realizó por escrito ante el Alto Tribunal al inicio de la celebración del juicio por el caso Mascarillas.
PP y Vox han reclamado este martes la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras las revelaciones del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo.
En declaraciones a los medios, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha emplazado a Armengol a dejar «mañana mismo» la presidencia del Congreso, aunque sea por el buen nombre de los ciudadanos de Baleares.
El popular ha recordado que su partido elevará un escrito al Supremo para que analice las «mentiras» que considera que ha vertido la expresidenta balear en el caso Mascarillas «Armengol se benefició de los privilegios de su cargo para declarar por escrito y ahora sabemos por qué», ha afirmado Sagreras.
La portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Manuela Cañadas, en la misma línea, ha considerado que «la salida más ética y la que se merecen los ciudadanos es la dimisión inmediata de sus cargos».
Para Cañadas, el informe de la UCO confirma que, mientras los ciudadanos permanecían en sus casas en pandemia, «ella se iba de copas» y que «ha mentido en sede parlamentaria», cosa que está tipificada en el Código Penal.
Koldo García reclama que Armengol vuelva a declarar
El ex asesor ministerial Koldo García ha reclamado al Tribunal Supremo que suspenda de forma «urgente» e «inmediata» el juicio iniciado a principios de abril contra él, el exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama o que, con carácter subsidiario, se cite de nuevo a declarar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al entender que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de material sanitario en pandemia por parte de Baleares supone «hechos nuevos», lo que hace «imposible la continuación» de la vista oral.
Mediante un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Koldo apunta a «la incompatibilidad estructural entre el juicio oral que se celebra y la investigación que la Audiencia Nacional», que «continúa», por lo que «solo la suspensión y la declaración de nulidad para unificar ambas causas puede resolverla».
La abogada Leticia de la Hoz señala que «la aparición sobrevenida y acumulada de hechos nuevos» en el informe sobre la adjudicación de mascarillas del Gobierno balear que presidía Armengol a la empresa Soluciones de Gestión -vinculada a Aldama y presunto epicentro de la trama- «evidencian, de manera objetiva e irrebatible, la existencia de graves vulneraciones de derechos fundamentales» y «obligan» a la Sala de lo Penal, la encargada de juzgar, «a actuar de oficio».
A su entender, el «hecho nuclear» que se juzga e investiga a la vez en dos sedes judiciales diferentes es «idéntico», porque en el Supremo se «enjuicia la supuesta organización entre los tres acusados para obtener adjudicaciones de contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión a cambio de los pagos mensuales de Aldama» y a la Audiencia Nacional han llegado en los últimos meses varios informes —sobre las adjudicaciones de Baleares y Canarias, entre otros— que «investigan exactamente el mismo acuerdo, la misma organización y el mismo mecanismo de retribución».
La abogada pide, por ello, «la suspensión inmediata del juicio oral» y «la nulidad de las actuaciones», para que no se produzcan «nuevos actos procesales viciados sobre un objeto del proceso que está siendo simultáneamente investigado en la Audiencia Nacional».
Y sostiene que el informe de la UCO sobre Baleares «evidencia una discordancia sustancial con las manifestaciones realizadas» por Armengol como testigo «en su anterior comparecencia».
Así, solicita al tribunal que llame a la expresidenta autonómica para que preste nueva declaración de manera «presencial» -y no por escrito, como ya ha hecho durante el juicio-, «con asistencia de todas las partes y plena observancia del principio de contradicción».