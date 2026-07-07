El PP exige al alcalde de Montuïri que explique los 200 euros/hora que paga a un ex cargo del PSOE: «Es una aberración»

El caso de la factura de 5.300 euros presentada al ayuntamiento mallorquín de Montuïri, en la que el beneficiario, un ex cargo del PSOE, fija su tarifa en 200 euros la hora por trabajos sencillos y que podía realizar el secretario del consistorio, llegará en breve al pleno municipal. La portavoz de la oposición, Maria Elena Jaume (PP), describe el hecho como «una aberración y una vergüenza». El asunto lo destapó ayer en exclusiva OKBALEARES.

En declaraciones a OKBALEARES, Jaume anuncia que su formación exigirá explicaciones al alcalde socialista del municipio, Toni Miralles, por un contrato que considera «una aberración y una vergüenza». Lo hará en el próximo pleno municipal, previsto para la primera semana del mes de agosto.

OKBALEARES adelantó ayer que el Ayuntamiento de Montuïri (Mallorca) externalizó tareas ordinarias del consistorio a un conocido socialista de la isla cuando ya era ex secretario municipal. Gabriel de Hevia Aleñar dejó el cargo en Montuïri para incorporarse con las mismas funciones a otro ayuntamiento de la isla tras obtener la plaza.

Antes, había sido colocado provisionalmente en el Ayuntamiento de Montuïri, que está gobernado por el PSOE con el apoyo de los separatistas de Més per Mallorca. Cuando dejó Montuïri, fue sustituido por otro secretario, pero a pesar de ello, el equipo municipal le ha seguido encargando trabajos que ahora cobra a precio de oro: 200 euros por hora trabajada como tarifa fija.

Se trata de una nueva polémica en la gestión de los recursos públicos por parte de ayuntamientos de la isla gobernados por la izquierda. El consistorio socialista de Montuïri tiene que hacer frente a una factura de 5.300 euros presentada el pasado 17 de junio por el ex secretario municipal, Gabriel de Hevia Aleñar, por unos trabajos a razón de 200 euros la hora y después de que dejara el cargo tras obtener plaza definitiva en otro ayuntamiento de la isla, concretamente en Marratxí.

Maria Elena Jaume, del Partido Popular, critica que se favorezca a Gabriel de Hevia Aleñar con una factura «a precio muy por encima del de mercado, tratándose además de una persona del mismo partido del alcalde, el PSIB-PSOE».

El PP expresa sus serias dudas sobre el procedimiento seguido para esta contratación, «que ha de ser plenamente justificada».