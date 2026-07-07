El Ayuntamiento de Montuïri inyecta dinero público a un ex cargo del PSOE: le paga trabajos simples a 200 euros la hora

El Ayuntamiento de Montuïri (Mallorca) externalizó tareas ordinarias del consistorio a un conocido socialista de la isla cuando ya era ex secretario municipal. Gabriel de Hevia Aleñar dejó el cargo en Montuïri para incorporarse con las mismas funciones a otro ayuntamiento de la isla tras obtener la plaza.

Antes, había sido colocado provisionalmente en el Ayuntamiento de Montuïri, que está gobernado por el PSOE con el apoyo de los separatistas de Més per Mallorca. Cuando dejó Montuïri, fue sustituido por otro secretario, pero a pesar de ello, el equipo municipal le ha seguido encargando trabajos que ahora cobra a precio de oro: 200 euros por hora trabajada como tarifa fija.

Se trata de una nueva polémica en la gestión de los recursos públicos por parte de ayuntamientos de la isla gobernados por la izquierda. El consistorio socialista de Montuïri tiene que hacer frente a una factura de 5.300 euros presentada el pasado 17 de junio por el ex secretario municipal, Gabriel de Hevia Aleñar, por unos trabajos a razón de 200 euros la hora y después de que dejara el cargo tras obtener plaza definitiva en otro ayuntamiento de la isla, concretamente en Marratxí.

Y es que 200 euros por hora es una cantidad absolutamente desproporcionada si tenemos en cuenta que esta tarifa sólo la facturan en España profesionales de servicios altamente especializados, de emergencia o de gran impacto estratégico. Esto engloba a consultores estratégicos, cirujanos o servicios de urgencias llevados a cabo con nocturnidad y en días festivos.

Según la factura, a la que ha tenido acceso OKBALEARES en exclusiva, el socialista Gabriel de Hevia Aleñar cobrará por labores ordinarias de la gestión municipal diaria que siempre asumen los propios funcionarios de la corporación. Sin embargo, en este caso, Montuïri y su alcalde, Toni Miralles, decidieron externalizar «la redacción de edictos del Presupuesto Municipal, redacción de acuerdos plenarios o redacción de los pliegos de un contrato de servicios», entre otros. De Hevia cobrará estos servicios al Ayuntamiento, trabajos nada complejos, a 200 euros la hora.

Se da la circunstancia añadida de que Montuïri cuenta en su plantilla con un secretario en funciones y que está suficientemente capacitado y facultado para llevar a cabo los trabajos facturados por el ex alto cargo socialista. Estamos, por tanto, ante una externalización con duplicidad de funciones y de precio muy elevado con dinero público.

Carlos de Hevia Aleñar comenzó a destacar en el PSOE de Alcúdia, en Mallorca, donde llegó a formar parte de sus listas para esta legislatura. Ha desempeñado cargos de relevancia bajo las siglas socialistas, como, por ejemplo, la secretaría técnica de la Conselleria de Hacienda en el Consell de Mallorca bajo presidencia socialista en la anterior legislatura.