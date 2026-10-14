El PP se despide del delegado del Gobierno: «Pésimo, un desastre y refleja los incumplimientos de Pedro Sánchez con Baleares»

El PP ha reprochado al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que haya anunciado su dimisión sin haber «asumido responsabilidades» y a escasas semanas de las elecciones generales. El portavoz del PP balear, Sebastià Sagreras, le ha dedicado una despedida en toda regla: «Ha sido un desastre, un delegado pésimo y refleja los numerosos incumplimientos de Pedro Sánchez con Baleares».

«Habíamos pedido su dimisión por activa y por pasiva por su nefasta gestión, pero abandona a 46 días de las elecciones. Y no para asumir ninguna responsabilidad, sino por una causa personal concreta o, como ha intentado justificar, para presentarse a las elecciones de Calvià», ha señalado el líder parlamentario de los populares en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles.

El diputado ha recordado que todavía falta más de medio año para las elecciones municipales, previstas para mayo de 2027, y se ha preguntado si la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, también cesará de su cargo, dado que encabezará las listas del PSIB en las elecciones autonómicas, que se celebrarán en la misma fecha.

Sagreras, en cualquier caso, ha especulado con la posibilidad de que los motivos de la dimisión de Rodríguez, anunciada la tarde del martes, sean otros. «¿Més habrá exigido que le sirvieran la cabeza de Rodríguez en bandeja de plata para negociar las candidaturas conjuntas al Senado con el PSIB?», ha deslizado.

Sea como fuere, el popular ha considerado que la salida del delegado del Gobierno «no oculta los incumplimientos y carencias» de su gestión. Entre otras cosas, le ha reprochado la «falta de efectivos» de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la «inseguridad incipiente» y la «consolidación» de la ruta migratoria con Argelia.

No ha sido la única despedida poco cariñosa que ha recibido Alfonso Rodríguez como delegado del Gobierno. Los organizadores de la manifestación antiturística del pasado 26 de julio, que acabó con agresiones a la Policía Nacional y algunos detenidos, Més Turisme, Menys Vida, lamentan «que deje el cargo sin que se haya avanzado en la investigación prometida y sin que nadie haya asumido responsabilidades por las cargas policiales».

Celebram que, després de més de dos mesos, dimiteixi el responsable polític de les càrregues contra desenes de persones el 26 de juliol. Lamentam que deixi el càrrec sense que s’hagi avançat en la investigació promesa i sense que ningú assumeixi responsabilitats pels fets. — MENYS TURISME MÉS VIDA (@menysturisme) October 13, 2026

Cabe recordar que Alfonso Rodríguez deja la Delegación del Gobierno en Baleares por la puerta de atrás y en plena guerra abierta con las fuerzas y cuerpos de seguridad en las Islas.

El dirigente socialista ha anunciado que abandonará próximamente el cargo para concentrarse en su candidatura a la alcaldía de Calvià, pero su despedida llega con un frente abierto con sectores policiales que le reprochan haber cuestionado la actuación de los agentes en lugar de respaldarlos públicamente.