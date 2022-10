El PP denuncia que el alcalde socialista de Palma «está asfixiando» a los ciudadanos con los impuestos

El presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, ha asegurado que el alcalde José Hila tiene margen para bajar los impuestos a las rentas medias y bajas para así paliar los efectos de la inflación. El dirigente popular ha señalado que la carga fiscal que están sufriendo los palmesanos está asfixiando a las familias y comerciantes.

Así, ha recordado que el Ayuntamiento cerró el ejercicio de 2021 con un superávit de 70 millones, por lo que si la izquierda quisiese podría bajar los impuestos. Jaime Martínez ha reunido al equipo económico del PP de Palma, “formado por personas de mucha experiencia”, para poner sobre la mesa las diferentes propuestas en las que se ha estado trabajando durante meses. Propuestas que están incluidas en el programa de gobierno en el que se está trabajando.

“Porque nosotros venimos pensados de casa y con los deberes hechos, no como otros que tienen que reunirse cada año para repensar el modelo de ciudad que quieren. En el PP tenemos claro cuál es la Palma que queremos”, ha manifestado Martínez.

“Cada propuesta que presentaremos durante los próximos meses cuenta con un estudio económico detrás que analiza su viabilidad en el marco de la administración pública de Palma. Por eso, sabemos que no hay excusas para no bajar los impuestos, sino que hay margen y es lo que haremos. Porque los palmesanos no se merecen un Ayuntamiento que busca avasallarlos fiscalmente», ha añadido el presidente del PP de Palma.

Según Martínez, en los últimos ocho años la calidad de vida de nuestra ciudad se ha desplomado drásticamente. El afán recaudatorio de Hila está asfixiando a las familias y pone en peligro el tejido económico de Palma”.

La reunión ha servido para terminar de perfilar las que serán las líneas maestras de la estrategia económica del partido Popular de Palma. El presidente ha destacado que la formación observa con preocupación como la inflación está castigando a los ciudadanos y la respuesta del Ayuntamiento es la pasividad total.

“Hila sabe que tiene nuestra mano tendida si decide bajar los impuestos, pero por el momento prefiere seguir apoyándose en sus socios de gobierno, con los que tiene una guerra interna que sólo perjudica a Palma. Con el PSOE hay más gasto público, más presión fiscal y las familias pierden poder adquisitivo año tras año”.