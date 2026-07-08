El PP balear asegura ahora que «la derogación de la ley de memoria nunca fue nuestra prioridad»

La portavoz adjunta del PP balear, Marga Durán, ha mostrado el «máximo respeto» de su partido a la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno central contra la derogación de la ley de memoria y la suspensión de la liquidación de la norma.

«Para el PP nunca fue una prioridad la derogación», ha subrayado la popular en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. En este sentido, ha recordado que el PP apoyó la derogación fruto del acuerdo con Vox, aunque ha agregado que su grupo considera que la ley de memoria democrática balear se refleja en la legislación estatal.

Este anuncio, cuatro meses después de apoyar en el Parlament la derogación de la ley de memoria a propuesta de Vox, encaja perfectamente en el Plan Prohens desvelado por OKBALEARES, según el cual los populares tienen planificado marcar distancias con el partido de Santiago Abascal de forma cada vez más contundente de cara a las elecciones de 2027. El distanciamiento público iba a ser a partir de septiembre, pero la decisión del Constitucional acelera el proceso.

Además, hay que recordar que PP y Vox tumbaron la ley de memoria al segundo intento. En el primero, los populares se unieron a la izquierda, dejando a Vox en soledad con la propuesta.

El pleno del Parlament, con los votos del PP y de Vox, derogó el pasado mes de marzo la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares, que llevaba en vigor desde 2018.

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha calificado de «vergüenza» el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional. Recurso que ha dado como resultado provisional la suspensión de lo aprobado por el Parlament. «Sánchez no ha aceptado una decisión tomada democráticamente por el Parlamento balear», ha añadido Cañadas.