El Constitucional suspende la derogación de la ley de memoria aprobada por el Parlament balear

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central a la derogación de la ley de memoria democrática y ha acordado su suspensión. La suspensión de la vigencia y aplicación, según una nota del tribunal de garantías, se da desde el 9 de junio, que es la fecha de interposición del recurso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el BOE.

En su recurso, el Gobierno central planteaba que la derogación podría ser contraria a los artículos 15 y 10.1 de la Constitución por la derogación del estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Asimismo, sostenía que la ley impugnada podría infringir el orden constitucional de distribución de competencias, en particular los artículos 149.1.1 y 149.1.30 CE, así como el principio de colaboración Estado-Comunidades Autónomas.

Finalmente, en el recurso se alegaba que la norma también vulneraría los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

La asociación Memòria de Mallorca ha celebrado con «gran satisfacción» que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central a la derogación de la ley de memoria democrática y haya acordado su suspensión.

«Supone un éxito y un alivio para las entidades que luchan por los derechos de las víctimas del franquismo», han subrayado desde la entidad en una nota de prensa.

No obstante, han manifestado su «profunda preocupación» por la «parálisis e inacción» del Govern balear en la aplicación de esta norma.

Según han denunciado públicamente, en los tres años de legislatura la comisión encargada de ejecutar y desplegar la normativa, de la que la asociación forma parte, se ha reunido únicamente en dos ocasiones.

Ante lo que consideran una «parálisis institucional», desde la asociación han exigido al Govern que convoque de forma urgente e inmediata esta comisión.

«La suspensión de la derogación no sirve de nada si el Ejecutivo mantiene la ley en un cajón», han advertido, a la vez que han reclamado voluntad política «real» para cumplir con las tareas pendientes de verdad, justicia y reparación.