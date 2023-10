La Policía Nacional detuvo el lunes en Palma a un turista francés de 36 años por presuntamente violar a una joven turista en su hotel, después de conocerla en un bar de copas de la zona de la Plaza de Toros.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares a través de un comunicado, el hombre está acusado de un delito de agresión sexual.

Ocurrió la noche del pasado sábado cuando la víctima, que se alojaba en un hotel, salió a tomar una copa a un local de la zona de la Plaza de Toros y allí conoció a cuatro turistas. Estuvo hablando con ellos y se tomaron unas cuantas cervezas.

La Policía Nacional explica que después de eso la joven no recordaba nada más, sólo que se despertó al día siguiente, a las 8.30 horas, en otro hotel que no era el suyo, vestida, pero sin llevar la ropa interior. Luego, fue hasta la recepción para que la ayudaran, ya que estaba desorientada y no sabía qué le había ocurrido.

El recepcionista del hotel avisó al 091 explicando lo que la joven le había contado. Hasta el lugar se desplazó una patrulla policial, que activó el protocolo de agresiones sexuales.

Los agentes trasladaron a la mujer en una ambulancia hasta el hospital y allí le realizaron una serie de pruebas, entre ellas de toxicología, para recabar toda la información posible.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) se hizo cargo de la investigación y comprobó que la mujer estaba privada de sus facultades, semiinconsciente y con falta de psicomotricidad, hasta el punto de llegar a vomitar.

Finalmente, el pasado lunes los agentes localizaron una mochila con pertenencias de una mujer en la habitación donde se habría producido la agresión sexual, por lo que procedieron a la detención del presunto autor, siendo uno de los que conoció en el local de copas.