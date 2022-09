Podoactiva consolida su presencia en Baleares y abre una nueva clínica en Pollença

Este jueves por la tarde tuvo lugar el acto de inauguración de la nueva Clínica Podoactiva Pollença, con la que la empresa aragonesa continúa su plan de crecimiento y expansión.

El nuevo centro se encuentra en los bajos del número 16 de la calle Vía Argentina, y está provisto con la última y exclusiva tecnología patentada por la compañía. Entre su diferente equipamiento, destaca la pista de atletismo indoor, que permitirá a los profesionales de la compañía realizar análisis de la carrera a los pacientes, reproduciendo de esa manera su pisada en un entorno real.

Cabe resaltar también la sala de Estudio Younext Bike, un espacio en el que se llevará a cabo un análisis patentado por la compañía compuesto por diferentes pruebas, que tiene como objetivo corregir y optimizar el pedaleo de los pacientes, logrando prevenir lesiones y malas posturas, mejorando así su rendimiento deportivo. Asimismo, el centro también cuenta con una unidad láser, radiodiagnóstico, laboratorios de biomecánica, equipos de podología de última generación y sistemas de análisis del movimiento en 4D.

La nueva clínica supone dar un paso más en la apuesta de Podoactiva por las Islas Baleares, uno de los territorios clave para la compañía, donde ya lleva más de 15 años cuidando la pisada de sus habitantes. La clínica de Pollença se une a la nutrida red asistencial de Podoactiva en la comunidad balear, que ya contaba con una clínica propia en Palma, así como con cuatro Unidades Podoactiva repartidas por distintos puntos de Mallorca e Ibiza.

Cabe destacar que Podoactiva se ha volcado en los últimos años con las citas y eventos deportivos que tienen lugar en Mallorca, lo que le ha permitido contar con la confianza de algunas de las instituciones más importantes del sector en la isla. Es el caso del RCD Mallorca, con quien lleva trabajando más de cinco años; el Palma Futsal, uno de los equipos punteros de fútbol sala a nivel nacional; o el CB Imprenta Bahía San Agustín.

Además, Marga Fullana, campeona del mundo en ciclismo de montaña; los tenistas Pedro Clar e Yvonne Cavallé; y atletas paralímpicos como el palista Adrián Castaño o el atleta Joan Munar, son algunos de los deportistas locales que también confían en los conocimientos y técnicas de los profesionales de Podoactiva para cuidar el bienestar de sus pies y su pisada.

El acto contó con la presencia y apoyo de destacadas autoridades locales y de representantes del deporte mallorquín de élite. Víctor Alfaro, director general de Podoactiva, y Conchi Salom, directora de Podoactiva Palma, han estado acompañados por Martí Xavier March, consejero de Educación y Formación Profesional del Gobierno de las Islas Baleares; Andrés Nevado, alcalde de Pollença; Josep Marquet, regidor de Educación, Cultura y Mediación Cultura del Ayuntamiento de Pollença; Adolfo Muñoz Macho, jefe de los servicios médicos del RCD Mallorca; José Tirado, director general del Palma Futsal y Natalia Romero, atleta olímpica que participó en Tokio 2020.

Conchi Salom, que se mostró muy satisfecha por poder seguir ampliando la presencia de la compañía en la isla, señaló: «Es un honor para mí inaugurar Podoactiva Pollensa, cinco años después de la apertura de nuestra primera clínica propia en Palma. Quiero agradecer a todo mi equipo su trabajo: a mis compañeros podólogos, auxiliares, recepcionistas… sin ellos no sería posible estar hoy aquí», zanjó la responsable del proyecto.

Por su parte, Víctor Alfaro, director general de Podoactiva, declaró: «Para mí, este acto no supone inaugurar una clínica más, Conchi y yo somos compañeros de carrera, y desde entonces me une una gran amistad con ella y su familia. Estoy convencido de que, sin gente como Conchi en el equipo de Podoactiva, no habría sido posible recorrer todo este camino de más de 15 años con el que cuenta la compañía».

Para cerrar el acto, Andrés Nevado comentó: ”Conchi, Víctor, quiero daros mi enhorabuena por vuestro crecimiento y expansión, ya no solo en Baleares, sino por toda España. Como alcalde de Pollença, es un placer poder contar con una compañía puntera en tecnología y líder en su sector como es Podoactiva”.

Esta inauguración tiene lugar tan solo unos meses después de la apertura de la Clínica Podoactiva Bilbao, sumando ya 24 centros propios repartidos por toda España, y continuando con el objetivo de alcanzar la plena expansión nacional. En total, la compañía oscense dispone de una red de más de 150 clínicas y unidades podológicas repartidas por el territorio nacional, a las que deben añadirse los 13 centros que prestan servicios en otros ocho países.