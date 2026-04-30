El pescado local entra en la formación de los futuros chefs de Baleares

La gastronomía balear da un paso adelante. El Govern de les Illes Balears ha decidido incorporar, a partir del próximo curso, talleres de pescado local sostenible en todos los ciclos de Formación Profesional de cocina. No se trata solo de una nueva actividad formativa: es una apuesta estratégica para conectar educación, producto local y sostenibilidad.



El objetivo es claro: formar a una nueva generación de cocineros capaces de tomar decisiones responsables, con conocimiento del producto y compromiso con el territorio. Porque lo que se cocina hoy en las aulas será lo que mañana llegue a los platos.

Formar chefs con conciencia

Uno de los grandes retos del sector pesquero es el desconocimiento del producto local y la desconexión con la restauración. En muchos casos, especies de gran valor gastronómico quedan fuera de las cartas simplemente por falta de conocimiento o formación.



Este nuevo enfoque educativo busca revertir esa situación desde el origen: las aulas. Los alumnos no solo aprenderán técnicas culinarias, sino también criterios fundamentales como la estacionalidad, el respeto a vedas, la trazabilidad o el aprovechamiento integral del producto.



En definitiva, se trata de formar profesionales que entiendan que cada elección en cocina tiene un impacto directo en el mar, en el sector primario y en la sostenibilidad del entorno.

Del aula a la sostenibilidad real

La iniciativa parte de una experiencia piloto desarrollada en el CIFP Juníper Serra, donde alumnado y profesorado trabajaron de forma directa con pescadores, expertos y chefs para conocer la realidad del sector y trasladarla a la práctica culinaria.



El taller permitió acercar el mar a la cocina desde una perspectiva completa: desde la captura hasta el plato, incorporando conceptos clave como el consumo responsable o la valorización de especies locales menos conocidas.



El resultado fue claro: mayor conocimiento del producto local, incorporación de pescado de temporada en las prácticas y una mayor conciencia sobre el papel que jugarán estos futuros profesionales.

Una cadena de valor que se refuerza

Más allá del ámbito educativo, el proyecto tiene un impacto directo en todo el sector. La iniciativa favorece la conexión entre pescadores, lonjas, comercializadores, administraciones y centros formativos, consolidando una visión conjunta de la cadena de valor del producto pesquero.



Este enfoque permite reforzar el papel de la gastronomía como motor de cambio, capaz de influir en los hábitos de consumo y de generar nuevas oportunidades para el sector primario.

Un modelo que se extiende a todas las Baleares

El éxito del proyecto piloto ha llevado al Govern a dar un paso más: extender estos talleres a todos los centros de Formación Profesional de cocina del archipiélago. Se trata de un modelo formativo replicable, con bajo coste y alto impacto, que permite integrar de forma sencilla contenidos de sostenibilidad en la formación reglada.



De este modo, Baleares avanza hacia un modelo educativo alineado con sus políticas de producto local, economía azul y sostenibilidad.

Gastronomía, territorio y futuro

La cocina no es solo técnica: es cultura, economía y territorio. Y en un entorno insular como Baleares, el mar forma parte esencial de esa identidad.



Por eso, formar a los futuros chefs en el conocimiento y el respeto del producto pesquero local no es solo una cuestión educativa, sino también estratégica. Supone reforzar la identidad gastronómica, apoyar al sector pesquero y avanzar hacia un modelo más sostenible.

Conclusión: el futuro también se cocina

El pescado local entra en las aulas, pero el alcance de la iniciativa va mucho más allá. Se trata de cambiar la forma de entender la cocina desde la base, de formar a profesionales más conscientes y de construir un vínculo más fuerte entre el mar y la mesa.



Porque el futuro del sector pesquero —y también el de la gastronomía balear— empieza, cada vez más, en las aulas.