Pesadilla en el hotel: detenido un trabajador de Palma por agredir sexualmente a una turista mientras le hacía un masaje

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un hombre en la ciudad de Palma como presunto autor de un delito de agresión sexual. El arrestado está acusado de haber abusado de una turista mientras le estaba realizando un masaje en un hotel.

El incidente tuvo su origen el pasado mes de diciembre. La víctima se encontraba disfrutando de unos días de descanso en un establecimiento hotelero ubicado fuera de la isla de Mallorca. Durante su estancia, la mujer decidió hacer uso de un servicio de masajes que se encontraba incluido en su paquete de alojamiento.

Sin embargo, lo que debía ser una experiencia de relajación se transformó en un episodio traumático. Según los datos facilitados por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) a través de una nota de prensa, el trabajador, de forma repentina y sin mediar consentimiento, introdujo un dedo en las partes íntimas de la clienta mientras realizaba el tratamiento.

Ante el impacto de la agresión, la víctima quedó en un estado de parálisis emocional, lo que le impidió reaccionar de forma inmediata en el lugar de los hechos. No obstante, tras procesar lo ocurrido, acudió al día siguiente a las dependencias de la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia y detallar los abusos sufridos.

A raíz de este testimonio, los agentes de la UFAM iniciaron una exhaustiva investigación para localizar al sospechoso. Tras contactar con la empresa externa que gestionaba los servicios de masaje en el hotel, los investigadores pudieron confirmar que el presunto agresor tenía su residencia fijada en Palma.

La operación culminó el pasado viernes con la fase de explotación de la investigación. Los agentes localizaron al varón en la capital balear, procediendo de inmediato a su detención y puesta a disposición judicial por un presunto delito de agresión sexual, cerrando así un caso que comenzó meses atrás.