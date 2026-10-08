El pequeño comercio de Mallorca recomienda mantener las tiendas abiertas en la huelga general contra la oposición: «Cada día cuenta»

El pequeño comercio de Mallorca recomienda mantener las tiendas abiertas en la huelga general contra la oposición política al Gobierno de Pedro Sánchez convocada por los sindicatos UGT y CCOO el próximo 11 de noviembre. «Cada día cuenta», ha afirmado y recomendado la Asociación de Pequeño y Mediano Comercio (Pimeco), «siempre que sea posible y desde el pleno respeto al derecho de huelga de los trabajadores y a la libertad de decisión de cada comerciante».

A su entender, para el pequeño comercio cada jornada de actividad es «esencial», ya que significa tener la oportunidad de vender, atender a los clientes y generar ingresos necesarios para garantizar la continuidad de los negocios y mantener los puestos de trabajo.

«Internet no hace huelga. Mientras una tienda cierra, las ventas en línea continúan y una venta que se pierde hoy no siempre se recupera mañana. Para el pequeño comercio, cada día cuenta», ha subrayado Pimeco.

En este sentido, ha hecho hincapié en que los gastos fijos, como los alquileres, los suministros o las cotizaciones, se tienen que continuar asumiendo independientemente de si el negocio abre o no. Para muchos pequeños comercios, ha asegurado, una jornada sin actividad puede representar «una pérdida de ingresos difícil de recuperar».

La patronal ha afirmado que comparte «plenamente» la preocupación por las dificultades de acceso a la vivienda, que también afecta a los comerciantes y a sus trabajadores. A su parecer, es «imprescindible» que las administraciones actúen con urgencia para dar respuesta a esta situación. Sin embargo, ha remarcado, parar la actividad del pequeño comercio «no es la vía adecuada para solucionar un problema estructural que requiere decisiones políticas, inversión pública y medidas efectivas».

PIMECO ha defendido que reclamar soluciones y mantener los negocios abiertos son dos posiciones «perfectamente compatibles» y ha reclamado medidas concretas para incrementar la oferta de vivienda asequible, entre otras.

También ha reiterado su respeto tanto hacia las personas que decidan hacer huelga como hacia las que no y ha pedido que la jornada se desarrolle con normalidad «sin presiones ni coacciones».

Finalmente, ha hecho un llamamiento a los comerciantes a continuar levantando la persiana. «No se trata de ir contra nadie, sino de defender el pequeño comercio y a todas las personas que dependen del mismo», ha concluido.