Pedro Mas es el candidato del PP a la alcaldía de Inca, cuya vara de mando ostenta el socialista Virgilio Moreno desde hace ocho años. En esta entrevista con OKDIARIO, Mas detalla cuáles son las líneas maestras de su programa, con el que pretende dar un vuelco electoral el próximo 28 de mayo en la capital del Raiguer.

Pregunta.- ¿A qué se dedica?

Respuesta.- Actualmente a la gestión hotelera, aunque la mayor parte de mi vida laboral he sido empresario y gestor deportivo. Creo que después de mi largo bagaje en el sector privado, ha llegado el momento de aportar de forma directa a nuestra sociedad, en especial a nuestro municipio.

P.- ¿Por qué se presenta a la alcaldía?

R.-Porque Inca necesita un cambio. Durante estos últimos años hemos visto cómo nuestro municipio se ha ido degradando por la falta de mantenimiento. Una falta de mantenimiento provocada, sin duda, por la falta de cariño de sus dirigentes tanto hacia nuestras instalaciones como hacia nuestros ciudadanos: zonas públicas totalmente descuidadas, calles llenas de baches, comercios cerrados, actos vandálicos día sí y día también, mercados y ferias totalmente olvidados. En Inca, nosotros que teníamos el gran orgullo de tener el Dijous Bo, la feria de las ferias. No podemos seguir así. Los inqueros no se merecen seguir así. Necesitamos recuperar la Inca de la que estábamos orgullosos.

P.- Díganos tres motivos por los que deberían votarle

R.- Me bastan dos: tengo el mejor proyecto, pero, sobre todo, el mejor equipo. Creo que los ciudadanos estamos ya cansados de grandes promesas y grandes proyectos que no llegan a ningún fin. Creo firmemente que tenemos el mejor proyecto para ayudar a los ciudadanos con su día a día, con lo que realmente les importa y necesitan: poder andar tranquilos por sus calles, poder dejar su coche aparcado sin preocuparse de que sufra algún acto vandálico, disfrutar de pasear con nuestra familia, que nos apetezca traer a Inca a amigos de otros municipios a cenar a nuestros restaurantes, a nuestras ferias… que no nos avergüence el estado de nuestra ciudad y volvamos a sentirnos orgullosos de decir en mayúsculas que somos de Inca.

Tengo la enorme suerte de tener al lado personas realmente implicadas con el proyecto, personas que creen y quieren una Inca mejor. Personas que además son grandes profesionales en su propio sector. Tengo empresarios que saben qué es tener que levantar una barrera cada mañana, y, además, de diferentes ámbitos: comerciantes, panaderos, del sector inmobiliario, etc. También juristas, deportistas, sanitarios. Personas formadas, preparadas, con experiencia profesional. Un combo perfecto que sin duda será una pieza clave para mejorar cada uno de los sectores que impulsan nuestro municipio.

P.- ¿Con quién pactaría y con quién no pactaría nunca?

R.- Creo que la voluntad de pacto no es algo a lo que se pueda renunciar jamás, ni siquiera con los que tenemos ideas más alejadas: siempre puede haber alguna propuesta que realmente pueda ayudar a nuestros ciudadanos. Además, entiendo que todos los que estamos aquí es por vocación de servicio público hacia Inca y hacia sus ciudadanos. Pero tampoco puedo olvidar que todos los demás grupos municipales en algún momento han formado parte de la coalición de gobierno de esta o de la pasada legislatura y por tanto también son responsables de la situación en la que se encuentra actualmente nuestro municipio.

P.- ¿En qué situación económica se encuentra su municipio?

R.- Creo que basta caminar por sus calles para hacernos una idea de ello. Debemos recuperar el esplendor que tuvo nuestra ciudad en el pasado, incentivando los comercios y empresas, recuperando una Inca que vuelva a ser el motor de la comarca del Raiguer. La situación económica no es boyante, a las familias les cuesta llegar a fin de mes, hemos llegado a un punto de presión de gasto insoportable, debemos y tenemos la obligación de trabajar por y para los ciudadanos.

P.- ¿Cuáles serán los pilares de su política municipal?

R.- Sin duda, los inqueros, las personas como prioridad principal, estar a pie de calle, escuchando y gestionando las necesidades de nuestros ciudadanos, llegar a todos los barrios sin desmerecer a ninguno, las zonas rurales y el sector primario, las personas mayores que tanto han aportado a nuestra sociedad en el pasado y que tenemos la obligación de ayudarles nosotros ahora, crear una Inca más segura, más limpia y más atractiva. Solo de esta manera se puede impulsar una verdadera activación ciudadana para convivir todos en armonía.

P.-¿Cuáles son las principales preocupaciones de sus vecinos?

R.- Las preocupaciones de nuestros vecinos se resumen en todo lo que he contado hasta ahora: seguridad, mantenimiento, limpieza y tener una ciudad llena de vida. Durante este último año hemos estado trabajando a pie de calle para escuchar los problemas y necesidades de los vecinos de las distintas zonas, clubes y asociaciones. Si creo tan firmemente en nuestro proyecto, es porque está basado al 100% en las preocupaciones de los vecinos y en las soluciones reales que mi equipo y yo vamos a poner en marcha.

P.-¿Qué inversiones propone? ¿Se plantea alguna reforma fiscal sobre los impuestos municipales?

R.- No estamos para grandes inversiones. La única que creemos que verdaderamente necesitamos es la ciudad deportiva: primero, por la falta de instalaciones y la nefasta situación en la que se encuentran las pocas que tenemos. Somos Inca, capital del Raiguer. Nuestros niños y adultos no deben tener la necesidad de buscarse la vida en otros pueblos porque no han sido capaces de centrar esfuerzos en lo que nos piden los ciudadanos. Y segundo, porque sin duda va a suponer un gran impulso a nuestra actividad comercial: si tenemos competiciones, actividades y torneos vendrán más visitantes a Inca. Visitantes que querrán quedarse a comer, aprovechar para hacer unas compras, etc. De esta forma, impulsamos el pequeño comercio, la restauración, la contratación de inqueros jóvenes y no tan jóvenes. Queremos que la gente tenga ganas de quedarse a pasear, a comprar, a comer; pero, sobre todo, queremos que se quieran quedar a vivir en Inca. En cuanto a la fiscalidad, debemos poner la atención en todo lo que genera riqueza y bienestar en el municipio para cerrar el círculo, ahí es donde entran las rebajas fiscales y ayudas a autónomos, jovenes emprendedores y empresas que generen empleo.

P.-¿Por qué no se ha solucionado el problema del acceso a la vivienda?

R.- Por falta de voluntad. Ojalá a día de hoy el único problema relacionado con la vivienda fuera el de su acceso. No paramos de ver, incluso esta misma semana, cómo tenemos un Gobierno que se empeña en seguir poniendo trabas a los propietarios y facilitando la vida a los okupas. Es decir, tenemos un Gobierno que castiga a los que pagan y siguen nuestras normas de convivencia y premia a los delincuentes. Y en el caso de los jóvenes, es aún más inexplicable. Estábamos orgullosos de haber contribuido a crear una de las generaciones más preparadas: chicos y chicas con estudios, que hace años que trabajan y que intentan ahorrar, a pesar de que no se les da apenas ninguna facilidad en cuanto a impuestos. Y ahora que quieren dar este valiente paso, en lugar de ayudarles, aprobamos leyes que pueden arruinarles la vida. Nuestros jóvenes no se merecen pagar el precio de los pactos electorales de otros, que venderían a cualquiera con tal de conservar su silla.

P.-¿Cómo valora la gestión del actual equipo de gobierno de su municipio?

R.- Deja muchísimo que desear. Un municipio de casi 35.000 habitantes necesita algo más que buenas palabras y simpatía. Esto no va de caer bien al prójimo, que también, pero la gestión es básica y para ello, necesitas personas capaces de realizar esta gestión, que sean gestores, no soy partidario de la política como profesión, que es lo que actualmente tenemos. La política es la herramienta para facilitar la convivencia de los ciudadanos de un municipio, no para tener a los políticos como una profesión más. Para profesionales está la más que preparada plantilla de trabajadores y técnicos municipales.