Pánico en un centro asistencial de Palma: un marroquí apuñala a un varón y lo amenaza de muerte por un supuesto robo

Tarde de máxima tensión en un centro asistencial de Palma. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de origen marroquí, como presunto responsable de un delito de lesiones y otro de amenazas graves tras protagonizar un violento altercado con arma blanca que dejó a otra persona herida y sangrando.

Los hechos se desencadenaron a última hora de la tarde del pasado jueves. La sala del 091 recibió un aviso de urgencia que alertaba de una fuerte pelea en las instalaciones del recinto sanitario. Hasta el lugar se desplazó de inmediato una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano, cuyos integrantes comprobaron la gravedad de la situación nada más llegar: en el propio acceso al edificio, un equipo médico de urgencias se encontraba prestando las primeras atenciones a la víctima.

Según detalló la facultativa que valoró al afectado, las lesiones que presentaba requerían puntos de sutura en la ceja derecha, además de diversos cortes en la zona del cuello, los cuales resultaban del todo compatibles con una agresión cometida mediante arma blanca.

Al entrevistarse con la víctima, esta relató el origen del suceso: la disputa comenzó cuando el agresor lo acusó directamente de haberle robado. En ese instante, la discusión subió de tono hasta que el agresor profirió explícitas amenazas de muerte en su contra, pasando acto seguido a las agresiones físicas.

La versión del herido fue respaldada por una testigo presencial, quien aseguró haber visto cómo el atacante ocultaba un cuchillo en su mano derecha durante la pelea, asestando hasta tres ataques directos contra su rival con los que le produjo las heridas sangrantes.

El presunto agresor, retenido previamente por el personal de seguridad privada, fue cacheado por los agentes, quienes hallaron en el bolsillo derecho de su chaqueta el arma utilizada: un cuchillo de unos 20 centímetros de hoja. Fue arrestado de inmediato.