PalmaVela cierra su 20ª edición tras diez días de competición. No fallaron las previsiones y tal y como se esperaba la última jornada se disputó con una brisa de entre seis y ocho nudos de intensidad. La flota tuvo que esperar a que el viento entablase en la bahía de Palma y no fue hasta las 13:00 horas cuando se empezaron a escuchar los primeros bocinazos de salida. A excepción de ORC 2 y Dragón, que tienen un nuevo ganador, el resto de clases han confirmado a los líderes de ayer como ganadores de la vigésima edición de la regata organizada por el Real Club Náutico de Palma.

Los vencedores de la 20ª PalmaVela son Galateia en IMA Maxi, Urbania en ORC 0, Windwhisper44 en ORC 1, M8 Zas Composite & Rigging en ORC 2, Lady en ORC 3, Tres Mares en ORC 4-5, Azuree en ORC A2, Calima en Espíritu de Tradición, Stella en 6 Metros, Iser en J80, Balearia en J70 y Yeahnah en Dragón.

Las clases IMA Maxi, ORC 2, 3, A2 y Espíritu de Tradición han completado un recorrido costero por la bahía de Palma que los ha llevado hasta Enderrocat, cabo situado en la parte oriental de la bahía.

Los grandes esloras, en clase IMA Maxi, han hecho su segunda regata costera de esta edición de PalmaVela. Con un recorrido ligeramente más corto que el de ayer, el Wally Cento V ha sido el más rápido completando las 16 millas (casi 30 km) de regata en poco menos de dos horas. Esta victoria ha permitido a los de Ole Hansen empatar a ocho puntos con el líder Galateia, sin embargo no ha sido suficiente para arrebatar el triunfo al defensor del título, al acumular éste una victoria parcial más. El J Class Svea ha sido cuarto en la costera y se despide de PalmaVela en la tercera plaza general.

Casi cuatro minutos de ventaja ha sacado el vencedor de la costera en ORC 2: M8 Zas Composite & Rigging. El Grand Soleil del RCN de Valencia se proclama además vencedor de PalmaVela en su clase seguido de Kim y Viking IX. En Espíritu de Tradición el clásico Calima, patroneado por el vueltamundista cántabro Pachi Rivero, ha vuelto a ganar la costera y se despide de la 20ª PalmaVela imbatible: tres regatas, tres triunfos.

Tras coger ayer el liderato, Lady, del RCN de Barcelona y el Yacht Club Uruguayo, ha ganado la costera de casi 10 millas (18 km) que han hecho los ORC 3, llevándose la victoria definitiva en su categoría. Wanderlust de Pep Pons finaliza la 20ª PalmaVela cediendo la segunda plaza de la general a Shazam, tercero.

Sin cambios en la clasificación de ORC A2. Azuree, armado y patroneado por Eduardo Horrach, ha sumado su tercera victoria parcial al ganar también la prueba de hoy y sentenciar la general de los cruceros tripulados por dos personas. Kyo V, de Guillermo Durán, se lleva la plata mientras que el defensor del título en esta categoría, Smerit de Tito Moure, se queda sin poder revalidar triunfo al finalizar en la tercera plaza.

Tres TP52 copan el podio final de ORC 0, luego de disputar dos mangas Barlovento-Sotavento tras las que se confirma el podio de ayer. Urbania de Tomás Gasset (1-2), Aifos de la Armada Española (3-1) y Blue Carbon (2-3) de Toni Guiu protagonizaron una lucha a tres bandas que se ha resuelto a favor del líder durante toda la regata, Urbania, por sólo un punto.

Tercero en 2023, el ClubSwan 42 Nadir, del mallorquín Pedro Vaquer, salía al agua para darlo todo en ORC 1 e intentar aprovechar su última oportunidad de subir desde el segundo peldaño hasta lo más alto del podio, pero no ha podido ser. El polaco Windwhisper44, líder desde el inicio, se anotó la primera manga de hoy mientras que los del CV Puerto Andratx fueron quintos, unos resultados que matemáticamente hacían imposible arrebatarle la victoria al equipo polaco, que no terminó la segunda y última manga de hoy. Nadir se despide de esta PalmaVela con un triunfo parcial, mejorando en un puesto su resultado del año anterior. Otro ClubSwan 42, Pez de Abril, finaliza en el puesto de bronce de ORC 1.

En ORC 4-5 el barco del CN Arenal Tres Mares cogió el liderato el primer día y ya no lo soltó. En la primera manga de hoy los de Juan Escandell firmaron su peor resultado hasta el momento, un cuarto, del que se resarcieron rápidamente ganando la quinta y definitiva regata de esta PalmaVela. Merengue V, del RCNP, ha conseguido subir hasta la segunda plaza después de un gran día (1-2) mientras que el vencedor de la pasada edición, Just the Job de Scott Beattie, cierra el podio en la tercera plaza.

Las cuatro clases del campo Alfa, situado frente a la catedral de Palma, compiten todas en tiempo real: el primero que cruza la línea, gana. Dos mangas más han sumado a su casillero los 6 Metros, Dragones, J70 y J80.

Igualdad máxima en la general de 6 Metros, clase en la que Stella (2-5) se lleva su primera PalmaVela por la mínima, empatado a 11 puntos con el segundo, Momo, de Dieter Schoen (4-7). El desempate se resuelve a favor del barco que tenga en su haber más victorias parciales y por ello los vigentes subcampeones del mundo, liderados por Violeta Álvarez, se llevan el triunfo en Palma.

Digno de destacar ha sido el rendimiento del 6 Metros Astra, del CN Arenal y con Marc Patiño a la caña, que ha sido el mejor del día al marcarse un primero y un segundo en las dos mangas del día.

En J70 victoria incontestable del Balearia de María Bover, que suma su segundo triunfo consecutivo en PalmaVela tras haber ganado en 2023 en J80. Dos pruebas más, dos victorias para la tripulación del RCN de Palma que se despide de esta vigésimo edición con un cómputo de seis triunfos de un total de ocho pruebas.

Se confirma el podio de ayer como definitivo en la clase J80, en la que gana la embarcación del RCN de Valencia Iser. La tripulación liderada por Manuel de Tomás ha sido la más regular de su categoría y hoy ha firmado unos consistentes parciales 2-3 frente al 3-1 de Sal –segundo- y el DSQ(descalificado )-6 de Dorsia Sailing Team –que termina tercero-.

Empatados a seis puntos salían al agua el primero y segundo en clase Dragón, sin embargo Aurum no ha logrado aguantar en el liderato, proclamándose vencedor de la 20ª PalmaVela Yeahnah, del suizo Ben Kolff. El ganador de la pasada PalmaVela, Capa de Carlos Carbajal, finaliza en la tercera plaza.

Momentos antes de la ceremonia de entrega de premios el RCNP ha querido mostrar públicamente su solidaridad con el Club Náutico Ibiza, una entidad hermana del club mallorquín que en estos momentos se está viendo obligada a abandonar sus históricas instalaciones como consecuencia de la pérdida de su concesión portuaria.

El gallardete del Club Náutico de Ibiza ha dejado de ondear tras casi un siglo de compromiso con el deporte, la náutica social y la cultura de la mar y como símbolo del apoyo, el RCNP ha procedido a arriar los gallardetes del CN de Ibiza del mástil de señales y de su edificio social.