Palma recupera las instalaciones deportivas de s’Aigua Dolça

El Ayuntamiento de Palma ha recuperado las antiguas instalaciones de s’Aigua Dolça como nuevo centro deportivo municipal, que abrirá sus puertas a la ciudadanía el próximo 15 de octubre. Las instalaciones, situadas en El Terreno, junto al Paseo Marítimo, estarán gestionadas por el Institut Municipal de l’Esport (IME).

La puesta en marcha de las instalaciones está prevista en tres fases, para ajustar los servicios a la demanda de los ciudadanos. A partir del 15 de octubre, la piscina estará disponible para uso libre de lunes a viernes, de 16.30 a 21.30 horas, tanto para los abonados al IME como para quienes adquieran una entrada. A esta apertura se sumarán los primeros programas de actividad física y promoción de la salud.

El grupo d’Envelliment Saludable-Activat, vinculado a la zona de salud del Centre de Salut de Santa Catalina, iniciará su actividad el 15 de octubre, con sesiones los lunes, martes y jueves, de 10.30 a 11.30 horas. El programa Nordic Walking Esport comenzará el día 15, con una segunda jornada prevista para el 23 de octubre y otras seis durante noviembre y diciembre. Las salas del centro acogerán los ejercicios de calentamiento y estiramientos que acompañarán estas sesiones. Por su parte, el programa B@les se incorporará el 3 de noviembre.

En una segunda fase, el centro ampliará su apertura al horario completo y activará los cursos de natación para mayores de 15 años y el Programa de Actividades Dirigidas (PAD). Esta oferta se sumará a la de Son Hugo, Son Moix, Germans Escalas y S’Estel, dentro de las condiciones del programa.

La tercera fase completará la puesta en marcha con la apertura del gimnasio para abonados. Esta incorporación gradual permitirá evaluar el funcionamiento de los espacios y adaptar la programación.

Dos piscinas y espacio para distintas actividades

El complejo dispone de una piscina principal de seis calles, de 25 por 11 metros y 1,40 metros de profundidad, y otra de aprendizaje, de 3,28 por 11 metros y 80 centímetros de profundidad. Ambas suman 311,08 metros cuadrados de lámina de agua. La zona se completa con un solárium de 182 metros cuadrados.

La instalación cuenta con dos salas de gimnasio, de 115 y 113 metros cuadrados, y tres destinadas al PAD, de 115, 113 y 36 metros cuadrados. A estas cinco salas deportivas se añade un aula polivalente de 36 metros cuadrados. En conjunto, los seis espacios suman 528 metros cuadrados para actividades deportivas y sociales.

El centro incorpora diez vestuarios, entre colectivos, individuales, individuales mixtos y uno individual adaptado. También contará con un aparcamiento gestionado por la SMAP. El diseño del edificio aprovecha la luz natural mediante un patio interior y superficies acristaladas, e incorpora soluciones para mejorar la ventilación y reducir el consumo energético.

Inversión

La actuación cuenta con una inversión total de 10.285.860 euros. De esta cantidad, 3.251.716,42 euros proceden de fondos europeos FEDER, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). El Consell de Mallorca aporta 3.065.723,40 euros mediante las ayudas de reactivación económica derivadas de la crisis de la COVID-19, en materia de sostenibilidad y eficiencia urbana.

El Ayuntamiento de Palma completa la financiación con 3.968.420,18 euros. Además, un 50% de la titularidad del solar pertenece al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España.

La recuperación del equipamiento se acompaña de la renovación de la calle s’Aigua Dolça, dentro del Plan Renove de El Terreno. En este sentido, se han acometido mejoras en las aceras y los pasos de peatones y se ha arreglado la pavimentación y el drenaje.