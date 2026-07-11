Palma instalará una pantalla gigante en Son Fusteret para seguir la semifinal entre España y Francia

El Ayuntamiento de Palma instalará una pantalla gigante en el recinto de Son Fusteret para que los aficionados al fútbol puedan seguir en directo la semifinal del Mundial que enfrentará a la Selección Española y Francia el próximo martes.

La apertura de puertas está prevista a las 18.00 horas, según ha informado el Consistorio en un comunicado. De este modo, los asistentes podrán acceder al recinto con suficiente antelación para acomodarse antes del inicio de la programación previa al encuentro.

Como parte de las actividades organizadas, el DJ Jaume Colombás será el encargado de amenizar la espera con una sesión musical que se desarrollará entre las 20.00 y las 21.00 horas. A continuación dará comienzo la retransmisión en directo del partido, uno de los encuentros más esperados del campeonato, en el que España buscará un puesto en la gran final frente al combinado francés.

El Ayuntamiento espera una importante afluencia de público, por lo que ha preparado un dispositivo especial para garantizar el correcto desarrollo del evento y facilitar el acceso de los asistentes. En este sentido, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) reforzará las líneas de autobús que conectan Son Fusteret con distintos puntos de Palma, con el objetivo de favorecer los desplazamientos tanto antes como después del encuentro y fomentar el uso del transporte público.

Con esta iniciativa, el Consistorio pretende convertir Son Fusteret en un punto de reunión para los aficionados, permitiendo que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la semifinal en un ambiente seguro, familiar y de celebración, compartiendo la emoción de un partido decisivo para las aspiraciones de la Selección Española en el Mundial.