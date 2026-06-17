El Mundial se vive en Son Fusteret con la retransmisión gratuita en pantalla gigante del partido España-Arabia Saudí

El próximo domingo 21 de junio, el recinto de Son Fusteret se convertirá en el gran punto de encuentro para los aficionados al fútbol y las familias que quieran disfrutar de una jornada única de ocio en Mallorca. A partir de las 18:00 horas, el recinto acogerá la retransmisión en directo del partido del Mundial de Fútbol entre España y Arabia Saudí, ofreciendo una experiencia inolvidable gracias a una de las mayores pantallas gigantes y sistemas de sonido del país.

La iniciativa permitirá a los asistentes vivir toda la emoción de La Roja en un entorno excepcional, compartiendo cada jugada, cada gol y cada momento decisivo del campeonato junto a cientos de aficionados. La organización ha confirmado que la entrada será totalmente gratuita, facilitando el acceso a una jornada pensada para todos los públicos.

El evento se celebrará en el emblemático Son Fusteret, considerado uno de los espacios para eventos más importantes de Baleares, equipado con tecnología audiovisual de última generación que garantizará una experiencia inmersiva durante la retransmisión del encuentro entre España y Arabia Saudí.

Fútbol, gastronomía y entretenimiento para toda la familia

La retransmisión del Mundial formará parte de la programación de la Mallorca Burger Fest, uno de los eventos gastronómicos más destacados de la isla. Los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta de hamburguesas gourmet en Mallorca, elaboradas por reconocidos establecimientos y food trucks participantes en esta edición.

Además de la propuesta gastronómica, la jornada incluirá numerosas actividades complementarias para que familias y grupos de amigos puedan disfrutar de una experiencia completa. Entre ellas destacan las actividades infantiles, espectáculos de animación y diferentes propuestas de entretenimiento diseñadas para todas las edades.

La música en directo también tendrá un papel protagonista, creando un ambiente festivo que acompañará a los visitantes durante toda la tarde y reforzará el carácter lúdico y familiar del evento. Como colofón a una jornada que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos del verano en Palma, al finalizar el encuentro del Mundial España-Arabia Saudí tendrá lugar la esperada entrega de premios de la Mallorca Burger Fest, donde se reconocerán las mejores propuestas gastronómicas de esta edición.

Posteriormente, se celebrará el esperado sorteo de un vehículo Hyundai, una de las grandes novedades de este año, gracias a la colaboración de Proa Automoción. Este importante premio pondrá el broche final a una programación que combina deporte, gastronomía y entretenimiento en un mismo espacio.

La organización invita a residentes y visitantes a acudir al Recinto Son Fusteret para disfrutar de una jornada única donde el fútbol, la gastronomía y el ocio familiar serán los grandes protagonistas. La retransmisión gratuita del partido entre España y Arabia Saudí, junto con todas las actividades programadas, convertirá el recinto en el epicentro de la diversión y el mejor lugar para vivir el Mundial de Fútbol en Mallorca.

El próximo 21 de junio, Son Fusteret se vestirá de rojo para animar a la selección española y celebrar una auténtica fiesta del deporte abierta a toda la ciudadanía.