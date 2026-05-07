Palma cierra varios parques, el Paseo Sagrera y Bellver ante la alerta naranja por fuertes lluvias desde las 12.00 horas de este jueves y previsiblemente hasta las 08.00 horas de mañana viernes, si bien dependerá de las previsiones meteorológicas.

Las lluvias y tormentas han puesto hoy en aviso a 15 comunidades autónomas, Baleares entre ellas. Los avisos sólo por lluvias se darán en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

AEMET ha previsto para este jueves una situación de inestabilidad en la mayor parte de España, con cielos nubosos o cubiertos desde primeras horas en regiones del norte peninsular, así como del sureste y de Baleares, donde se prevén precipitaciones desde la mañana.

El organismo estatal prevé que los chubascos y tormentas sean fuertes en amplias zonas de Baleares y de los tercios norte y este peninsulares, así como del centro. Asimismo, cree que es probable que sean muy fuertes y dejen acumulados importantes a lo largo del día en el entorno del cabo de la Nao, con menor probabilidad en Baleares.

Ante estas inclemencias meteorológicas, el espectáculo inaugural de Ibiza Medieval previsto para este jueves a las 19.00 horas se ha aplazado al viernes debido a la previsión de fuertes lluvias. El show tendrá lugar a las 18.00 horas.

Igualmente, este jueves quedan suspendidas en Ibiza hasta el viernes todas las actividades previstas al aire libre.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET ha avanzado que las máximas descenderán en los archipiélagos, áreas mediterráneas y cuadrante sureste peninsular. Por otro lado, aumentarán en el cuadrante noroeste, centro norte y área pirenaica. De acuerdo con la predicción, éstos podrán ser notables en el Cantábrico oriental y los descensos en puntos del interior sureste.

De forma paralela, en las mínimas predominarán los descensos en Canarias y el Cantábrico y los aumentos en el interior peninsular, con pocos cambios en el resto.

Por lo demás, el organismo estatal ha señalado que mañana soplará moderado el viento del nordeste y este en Canarias, Baleares y litorales del Levante y Cantábrico, del norte en los de Galicia y del oeste en regiones de Andalucía occidental. En el resto del país, habrá viento flojo, predominando las componentes este y sur en el tercio oriental y las oeste y sur en el resto.