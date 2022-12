Un padre del colegio público de Mallorca que tiene vetado informar a las familias de los alumnos en español se ha expresado así en OKDIARIO: «Tenemos miedo a represalias». Este progenitor prefiere guardar el anonimato porque estuvo presente en la reunión celebrada el pasado mes de noviembre con el equipo docente del CEIP ES Cremat, que se negó a ofrecerles información en español sobre las actividades que iban a realizar sus hijos en una excursión que había programada.

Tras iniciarse una reunión en este centro docente de la pequeña localidad mallorquina de Vilafranca del Bonany con la intervención de una profesora explicando en catalán las actividades que iban a realizar y que incluía una noche de estancia de los menores fuera de sus domicilios, una madre de origen marroquí pidió a la profesora si podía hablar en castellano. La asistencia de los padres a esta reunión era obligatoria.

Pidió que hablara en español porque no entendía nada de lo que se estaba hablando, como otros padres presentes, que tenían que conocer todo lo relacionado con el viaje de sus hijos.

Aunque la profesora hizo el amago de usar el español, otra docente presente en el aula, la cortó tajante: «En esta escuela toda la información se da en catalán», asegura este padre que dijo, creando con ello un ambiente de notorio malestar entre los progenitores sin que nadie expresara su rechazo al comportamiento de la docente.

«Es que este es un pueblo muy pequeño, todos nos conocemos y está claro que miedo a posibles represalias a tus hijos hay aquí, porque no sólo no se estaba enterando ella, es que la mayoría tampoco, pero nadie dijo nada».

Vilafranca es una localidad de apenas 3.500 habitantes con un 15% de población extranjera, muchos de ellos recién llegados de origen marroquí, que llevan sus hijos al citado centro donde hay unos 60 alumnos de esta nacionalidad matriculados.

«Mi hija es pequeña y el miedo a las represalias contra ella si eres padres lo tienes, porque la gente te mira mal por la calle si sales así en público a pedir que te hablen en español, y no me atreví a decir nada. El miedo a que los profesores tomen medidas o presionen a los niños, es lo que me obliga a cerrar la boca».

De igual manera toda la comunicación del colegio a los padres ya sea vía wasap, SMS o correo electrónico se da, exclusivamente, en catalán .

«Si es una comunicación escrita lo puedes poner en un traductor, pero hablado es muy difícil de entender, y estaban hablando de nuestros hijos. Yo no soy marroquí pero tampoco entendía porque los que somos forasteros pues también tenemos dificultades, y muchos, no lo entendemos».

El proyecto lingüístico del centro, avalado por el conseller socialista de Educación, Martí March, define claramente que el catalán es la única lengua para impartir todas las materias menos la asignatura de castellano e inglés. También la comunicación con las familias es, exclusivamente, en esta lengua, así como la que se emplea en la rotulación del colegio, la documentación administrativa, información a las familias y comunicación interna y externa. Es decir, no es que no impartan un 25% de clases en castellano, es que no se da ni en el cinco por ciento del horario lectivo escolar en la lengua oficial de Baleares, junto al catalán.