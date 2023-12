El PP en el Consell de Mallorca ha acusado a la Dirección General de Tráfico (DGT) de ir en contra de la voluntad de la ciudadanía en relación al carril bus-VAO y ha pedido al organismo que emita un informe desfavorable sobre la infraestructura. La portavoz popular en la institución insular, Núria Riera, ha criticado que la carta que ha recibido el conseller insular de Territorio, Infraestructuras y Movilidad, Fernando Rubio, comunicando que se mantendrá parcialmente.

En la misma carta, la DGT admite que el carril bus-VAO necesita algunas mejoras por lo que se proponen cambios como el funcionamiento en franjas horarias. Ante este escenario, el PP defenderá en el pleno de este jueves una moción para instar a que la DGT se pronuncie de manera favorable a la eliminación de la infraestructura, según han adelantado en una nota de prensa.

Riera ha afirmado que se han presentado dos informes en los que se especifican los motivos por los que esta infraestructura no cumple con su finalidad. «Los accidentes en sentido Palma casi se han doblado y su afluencia escasa provoca la saturación de los otros dos carriles», ha argumentado refiriéndose a los informes de los técnicos de Carreteras de la institución insular, informa Europa Press.

Al mismo tiempo, Riera ha añadido que no es eficaz al no conectar con las arterias principales de tráfico de la ciudad de Palma. Según el informe presentado por la EMT, ha añadido el PP, solo dos de cinco líneas de bus lo emplean porque no les deja incorporarse o pararse cuando lo necesitan por la línea continua.

Del mismo modo, los ‘populares’ han aplaudido la decisión del Consell de Mallorca de presentar un recurso contra la decisión de mantener el bus-VAO, si así lo dictamina la resolución que se publicará en el BOE en enero.

También apoyan la solicitud de una reunión urgente con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska para poder explicar la problemática y crear una comisión técnica de todas las administraciones que están implicadas.

El PSOE defiende el carris bus-Vao

El PSIB en el Consell de Mallorca, por su parte, ha celebrado que la Dirección General de Tráfico (DGT) haya decidido mantener el carril Bus-VAO de la Ma-19 y han señalado que esta decisión «confirma que es una herramienta que beneficia la movilidad sostenible en los accesos a Palma».

Según ha informado la formación este miércoles en una nota de prensa, la DGT «ha confirmado la visión del PSIB de que el carril apuesta por la movilidad sostenible y moderna, como en grandes ciudades europeas».

En esta línea, la portavoz socialista en la institución insular, Catalina Cladera, ha subrayado que desde el momento en el que se implantó en carril Bus-VAO, la anterior administración del Consell «abrió las puertas a modificarlo y mejorar su funcionalidad», un hecho que ha asegurado «ahora queda reforzado con el apunte de la DGT para hacer el carril funcional en hora punta».

«No tiene ni pies ni cabeza querer retirar el carril para cumplir un capricho electoral del presidente insular, Llorenç Galmés», ha considerado la socialista.

Igualmente, Cladera ha señalado que asociaciones profesionales como transportistas, taxistas y usuarios del transporte público «se han posicionado a favor de mantener el carril Bus-VAO» y que «incluso han pedido la ampliación de la medida en otras vías de entrada a Palma».

Con todo, los socialistas han considerado un «error» que el Consell se plantee recurrir la decisión de la DGT. «Galmés tiene que recapacitar y no tiene que actuar como si fuera un niño porque el carril Bus-VAO es una apuesta valiente a favor de la movilidad sostenible», ha apuntado Cladera.

Més per Mallorca

Més per Mallorca ha considerado que la «contundente» respuesta de la Dirección General de Tráfico (DGT) que rechaza la eliminación del carril Bus-VAO de la Ma-19 «evidencia que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha quedado atrapado en sus mentiras, falsas promesas y anuncios populistas».

La formación ha lamentado «la obsesión del PP por seguir llenando de coches y humo las carreteras de Mallorca» y ha considerado que «todas las propuestas del PP solo contemplan facilidades para incrementar el uso del vehículo privado», según han indicado este miércoles en una nota de prensa.

En esta línea, el portavoz nacionalista en el Consell, Jaume Alzamora, ha acusado al pacto PP-Vox de «actuar en contra del interés general» y ha lamentado el anuncio de la institución insular de recurrir la decisión de la DGT.

Igualmente, Alzamora ha reiterado su crítica a la decisión de incrementar la velocidad en la vía de cintura de Palma y ha reclamado la publicación de los informes técnicos que avalan esta decisión. «La reducción aplicada durante el mandato anterior ha contribuido de manera notable a poner freno al deterioro ambiental que causa la emisión de gases procedentes de los vehículos de motor», ha subrayado.

Sobre esta cuestión, ha remarcado que «la reducción de la velocidad en la red vial es, según los estudios especializados, una de las medidas más eficaces para cumplir los compromisos de reducción de gases con efecto invernadero».

Igualmente, se ha referido a datos del Consell para explicar que «desde la reducción de la velocidad máxima de circulación de 100 a 80 kilómetros por hora en la vía de cintura se ha reducido tanto la siniestralidad como la contaminación acústica y ambiental».

En concreto, «el ruido ha descendido cinco decibelios y se sitúa por primera vez por debajo de los límites que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS)», ha apuntado Alzamora, añadiendo que el exconseller de Movilidad Iván Sevillano hizo público que desde la aplicación de la medida había descendido un 25 por ciento el número de partículas contaminantes.

Además, el nacionalista ha indicado que la reducción de la velocidad también ha tenido una incidencia y repercusión en los conductores que han ahorrado gasolina.