Negueruela se contradice y critica ahora el convenio con las aerolíneas que él mismo firmó como conseller

No ha sabido qué responder. El que fuese conseller de Turismo, Cultura y Deportes en la pasada legislatura (2019-2023) y actual portavoz del PSOE en el Parlament balear, Iago Negueruela, ha sido cuestionado por OKDIARIO acerca de un mensaje que él mismo ha publicado hoy martes en el red social X [antes Twitter]. El socialista ha criticado que «Prohens dice una cosa y hace la contraria. […] mientras dice que tomará medidas contra la masificación, hace un convenio con la aerolínea Jet2». Lo que Negueruela obvia en ese texto es que fue él mismo quien firmó la convocatoria de ese convenio a solo dos días de las elecciones autonómicas de 2023.

«Yo no haría ese convenio hoy en día. Creo que hay causas suficientes para no firmarlo. Estamos hablando de mayo de 2023. Ha pasado año y medio. Ya no soy conseller, ya no estoy ahí». Así se ha manifestado Iago Negueruela tras ser preguntado por su cambio de opinión en poco más de un año relativo al convenio de colaboración con la aerolínea Jet2, que el mismo Negueruela firmó a las puertas de la celebración de los comicios autonómicos de 2023 con el objetivo de «mejorar la conectividad turística».

Prohens diu una cosa i en fa la contrària.

Avui: mentre diu que prendrà mesures contra la massificació, fa un conveni amb l’aerolínia Jet2https://t.co/3fuQsv4MKB pic.twitter.com/Uw5PUoqjYj — Iago Negueruela (@Iagonegue) September 11, 2024

En aquel entonces, el Govern del Pacte que presidía la socialista Francina Armengol firmó la convocatoria pública porque, mediante esta iniciativa, según el entonces conseller de Turismo Iago Negueruela, es «muy importante continuar fomentando acciones que contribuyan a impulsar de las Islas Baleares en los países emisores».

Negueruela se escuda en el tiempo transcurrido (un año y cuatro meses) para justificar su cambio de opinión. «Cada uno de nosotros ha ido variando su posición. La sociedad está cambiando y nosotros vamos cambiando nuestra posición. Yo, después de año y medio… Me parece gracioso cuando según qué medios plantean según qué preguntas y podemos discutirlas claramente», ha argumentado el actual portavoz socialista del Parlament balear.

«Actualmente el co-marketing de Jet2 es innecesario. En eso nosotros cambiamos nuestra posición. Yo no haría ese convenio hoy en día. Creo que hay causas suficientes para no firmarlo». Así es cómo ha justificado su actual posición Negueruela, que ha publicado un tuit criticando un convenio cuya convocatoria firmó el mismo, cuando era conseller de Turismo.