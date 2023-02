Con el voto a favor de todos los miembros del Consejo de Propietarios salvo los Cavaliers de Cleveland, que se abstuvieron, la NBA ha aprobado de manera definitiva la venta de los Phoenix Suns y el equipo femenino de las Mercury al multimillonario Mat Ishbia, según ha anunciado de manera oficial el propio organismo regente del baloncesto profesional estadounidense en un comunicado oficial. Se espera que la transacción se complete esta misma semana, ya que tan sólo faltan aspectos técnicos. Se acaba la era de Andy Kohlberg y Robert Sarver en la NBA.

Suns and Mercury sale to Mat Ishbia approved by NBA and the transaction is expected to be closed this week. Robert Sarver era over. pic.twitter.com/Pxt3qzomzt

