Muere Santanna Oush, referente de la escena electrónica de Ibiza, durante un festival en Reino Unido

Santanna Maria Ally, conocida artísticamente como Santanna Oush, falleció a los 38 años durante el Houghton Festival, en Norfolk, Reino Unido. La DJ británica, afincada en Ibiza, estaba muy vinculada a la escena electrónica de la isla y había actuado en clubes como Pikes, Hï Ibiza y Las Dalias, además de participar en fiestas como ElRow.

La muerte de Santanna Oush tuvo lugar durante la tarde del pasado 9 de agosto, último día del Houghton Festival, celebrado en los terrenos de Houghton Hall, cerca de King’s Lynn. Según los informes preliminares de las autoridades británicas, los servicios de emergencia fueron alertados después de que la artista fuera encontrada inconsciente en una tienda de campaña.

A pesar de la rápida intervención del equipo médico del festival, Santanna Oush falleció en el lugar. Las autoridades han indicado que la investigación continúa abierta, aunque el suceso no está siendo tratado como sospechoso.

La artista fue identificada formalmente por su amiga Amber Matheson. Su hermana, Katy Ally, confirmó que Santanna Oush había nacido en Londres el 15 de mayo de 1988, que trabajaba como DJ y que residía habitualmente en Ibiza.

La artista llevaba más de 20 años pinchando música. Durante sus primeros años compaginó su actividad como DJ con un trabajo en ventas, hasta que hace once años comenzó a dedicarse profesionalmente a la música a tiempo completo.

Su trayectoria estuvo estrechamente ligada a Ibiza, donde actuó en algunos de los espacios más conocidos de la isla, entre ellos Pikes, Hï Ibiza y Las Dalias. También participó en fiestas como ElRow, consolidando su presencia dentro de la escena electrónica.

Hace seis años, Santanna creó OuShe, una plataforma destinada a apoyar a las mujeres dentro de la industria musical. A través de este proyecto, numerosas mujeres pudieron aprender a pinchar y participar en eventos organizados en Ibiza, Londres y Biarritz.

Además de su trabajo como DJ, Santanna Oush presentaba un programa los jueves por la tarde en Ibiza Sonica Radio y había puesto recientemente en marcha una noche de micrófono abierto. El año pasado también había hablado públicamente de su intención de comenzar a producir su propia música.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida para Santanna Oush. Entre ellos destacó el publicado por Pikes Ibiza, donde la artista había formado parte de la familia del club durante más de una década.

El equipo de Pikes recordó con emoción los años compartidos con la DJ y expresó su conmoción por una pérdida que llega demasiado pronto. En su mensaje, el club destacó el talento, el espíritu, el amor, la luz y la risa de Santanna Oush, además de agradecerle todos los años en los que compartió allí su música y su arte.

Una publicación escrita por la propia Santanna a comienzos de este año también ha adquirido ahora un significado especialmente emotivo. En ella reflexionaba sobre lo breve que puede ser la vida y sobre la importancia del coraje.

La muerte de Santanna Oush deja un profundo vacío en la escena electrónica de Ibiza, donde durante años compartió su música y su pasión con artistas, clubes y público. A los 38 años, su trayectoria queda marcada por más de dos décadas dedicadas a la música y por su compromiso con otras mujeres que buscaban hacerse un hueco detrás de los platos.