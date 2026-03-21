Muere un niño de 6 años tras ser arrollado por un familiar de forma accidental en una finca de Mallorca

El silencio se ha apoderado de Montuïri. No hay palabras para describir el dolor y sufrimiento de una familia. Lo que debía ser una tarde tranquila y familiar ha terminado convirtiéndose en una auténtica pesadilla que ha dejado al municipio sumido en una profunda consternación. Un trágico accidente, ocurrido este sábado en una finca rústica de la zona de Son Comelles, en el término municipal de Montuïri, en Mallorca, ha segado la vida de un niño de seis años, desatando una ola de dolor difícil de describir.

Los hechos se produjeron en torno a las 18:00 horas, cuando una llamada de emergencia activó a todos los servicios de emergencia. En cuestión de minutos, el lugar se llenó de sirenas y rostros tensos: efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y varias ambulancias del Servicio Médico Urgente (SAMU-061) acudieron rápidamente, intentando hacer frente a una situación que, desde el primer momento, se intuía dramática.

Según las primeras reconstrucciones, el pequeño se encontraba en el entorno de una celebración familiar que tenía lugar en la finca, ubicada a varios kilómetros del núcleo urbano. En un instante fatídico, un vehículo en marcha atrás impactó contra el menor sin que el conductor advirtiera su presencia. Un descuido de apenas segundos que terminó desencadenando una tragedia irreparable.

El golpe fue de extrema gravedad. Los sanitarios, visiblemente afectados por la dureza de la escena, lucharon durante largos minutos por salvar la vida del menor. Intentaron reanimarlo sin descanso, aferrándose a cualquier posibilidad, por mínima que fuera. Sin embargo, todos los esfuerzos resultaron inútiles. La noticia de su fallecimiento cayó como un mazazo entre los presentes.

La conmoción no tardó en extenderse por todo Montuïri, un municipio donde todos se conocen y donde la pérdida de un niño golpea con especial crudeza. Vecinos, familiares y amigos han quedado completamente devastados ante un suceso que nadie logra asimilar.

La situación ha sido tan impactante que activó un equipo de psicólogos de emergencias del 112 para asistir a los familiares, quienes se encuentran en estado de shock tras vivir una escena tan desgarradora. El dolor, la incredulidad y la impotencia se mezclan en un ambiente cargado de tristeza.

Ahora, el pueblo entero llora en silencio mientras trata de encontrar sentido a lo ocurrido. Una tragedia en Montuïri que ha roto para siempre la calma de un sábado cualquiera y que deja una huella imborrable en la memoria colectiva del municipio. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigadción del suceso.