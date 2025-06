Michele McCain: una vida de voz, visión y reinvención

Sin duda, es una de las personas más queridas de Mallorca. Su voz ha inundado no sólo las fiestas más glamurosas de la isla, también se ha dejado escuchar en los lugares donde la música se valora como el arte que es. Un voz privilegiada de artista negra con todo lo que ello conlleva. De cultura, de lucha, de reivindicación y sobre todas las cosas, de estudio.

Cantar como lo hace Michele no se aprende, pero tampoco se nace con ese don, casi divino que supone manejar el instrumento de la voz como si tal cosa, como si se improvisara sin esfuerzo cada nota, cada silencio, cada respiración. La sabiduría de nuestra artista de hoy nació desde el esfuerzo, el empeño, las ganas de ser lo que soñaba hasta conseguirlo, con el señorío de no haber tenido que vender su alma al diablo. Michele McCain sobre el escenario es una diabla o una diosa, depende del tema que interprete, pero en la vida es una maestra que dejará huella en muchos. La adoro.

Nacida en Brooklyn, Nueva York, la historia de Michele McCain comenzó en un escenario legendario a los 13 años, cuando actuó junto al gran James Brown en el Yankee Stadium ante 60.000 personas. Ese momento marcó el inicio de una voz poderosa y un espíritu destinado a inspirar al mundo.

Autodenominada «refugiada de Broadway», Michele brilló en los escenarios de Nueva York antes de conquistar el mundo. Protagonizó Ain’t Misbehavin en Broadway y participó en las versiones alemana y española de Barnum, realizando giras por más de 44 países y dejando huella en el teatro, la televisión, la radio, el cine y la música en vivo, siempre con alma, fuerza y autenticidad.

Actualmente reside en su isla mágica del Mar Mediterráneo y de España, así lo cuenta, donde sigue reinventándose como narradora, mentora y voz cultural. ¡Es la fundadora de The Michele McCain Experience y de la marca de empoderamiento RESET!, desde donde inspira a mujeres -especialmente a las mayores de 50 años. a recuperar su poder, reescribir sus historias y vivir en plenitud. Esa generosidad no es baladí, proviene de una lucha constante que ha creado escuela.

Michele es autora del libro Granny Tech: Tu Guía Sin Rodeos para Ganar Confianza Digital en 10 Clics, un diario valiente que anima a las mujeres a abrazar el mundo digital con humor, estilo y confianza. El libro estará disponible muy pronto en Amazon en inglés y castellano, marcando otro paso importante en su misión de hacer que la tecnología -y la transformación personal- sean accesibles para todas.

Con afirmaciones como «no bloquees tus bendiciones» y «el cielo no tiene límites», Michele McCain es la prueba viviente de que reinventarse no tiene edad. Ya sea actuando, motivando o guiando a mujeres de todas las generaciones, Michele encarna lo que enseña: la vida no es una línea recta, es un escenario… y tú mereces estar en el centro.

A lo largo de su carrera, Michele McCain ha compartido escenario con grandes leyendas de la música, el teatro y el cine. Ha abierto conciertos para figuras icónicas como BB King y Michael Bolton, y ha trabajado junto a la inolvidable Celia Cruz. También ha compartido tablas con el legendario Tete Montoliu, entre muchos otros artistas de renombre internacional. Su trayectoria está marcada por una profunda conexión con la excelencia artística y un compromiso inquebrantable con la expresión creativa. Lo han leído, excelencia, lo único que cuenta en lo que a arte se refiere. O la nada.