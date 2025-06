Mateu Jaume renueva con el Mallorca hasta 2027

El Mallorca ha hecho oficial su primer movimiento de cara a la temporada 25-26. Aunque era un secreto a voces, tal y como ya contó OKBALEARES, el club ha activado la cláusula de renovación del lateral Mateu Jaume Morey, de 25 años, en un nuevo contrato que incluye una opción de dos años más, hasta 2029, en función de su rendimiento. «Es un orgullo enorme para mí poder seguir en el Mallorca, era lo que yo quería», ha dicho el jugador a los medios oficiales del club tras haberse comunicado su continuidad en el equipo.

❤️ L’escut de la seva vida 🖤 pic.twitter.com/WznxkLzHKQ — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) June 4, 2025

“Estoy muy contento. Es un orgullo enorme poder renovar. Me he sentido muy bien durante la temporada. Ha sido muy buena y provechosa para mí y con una evolución muy buena. Estoy muy contento», ha agregado Mateu Jaume, que ha admitido que era su objetivo continuar en la isla: «Poder jugar, mirar hacia arriba y que ahí esté toda mi familia y mis amigos es algo muy guapo y por suerte podremos seguir disfrutando de esta sensación».

«He ido de menos a más. A medida que pasaban los días me iba sintiendo con muy buenas sensaciones y el cuerpo me respondía. Dar las gracias a toda la gente que me ha ayudado y ha estado a mi lado para que la temporada fuese tan bien», ha dicho con respecto al desarrollo de la temporada.

Finalmente, en cuanto al futuro, Mateu ha recalcado que «mi objetivo es seguir evolucionando, mejorando y poder aportar mi granito de arena al equipo en lo que se necesite».