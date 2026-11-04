Más de 850.000 turistas viajaron hasta Baleares para presenciar el histórico eclipse solar del pasado 12 de agosto

Las Islas Baleares vivieron una concentración humana sin precedentes el pasado 12 de agosto con motivo del histórico eclipse solar. Cerca de 850.000 visitantes viajaron hasta el archipiélago para disfrutar del espectáculo astronómico, registrando un pico de más de 2,1 millones de personas sobre el territorio.

Los últimos datos del Índice de Presión Humana (IPH), publicados este miércoles por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat), confirman la magnitud del evento. Durante las jornadas del 11 y el 12 de agosto, víspera y día clave del acontecimiento, se alcanzaron los picos mensuales e históricos más elevados jamás contabilizados en el archipiélago, con 2.117.026 y 2.116.491 personas sobre el territorio, respectivamente.

Si se pone en contexto con la población censada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que situaba a los residentes en 1,2 millones al cierre de julio, el cálculo evidencia el impacto directo del eclipse: cerca de 850.000 personas presentes en las islas eran visitantes llegados para disfrutar del espectáculo astronómico.

El fenómeno no solo marcó un récord absoluto, sino que alteró por completo el comportamiento habitual de la temporada alta. En 2025, el pico de presión humana se había dado el 6 de agosto; este año, en cambio, la curva se desplazó casi una semana para alinearse de forma milimétrica con el eclipse. La concentración de personas fue creciendo de manera sostenida hasta tocar techo el día 11, manteniéndose en la cúspide el día 12 y emprendiendo a partir de entonces un descenso progresivo que cerró el mes con 1,9 millones de personas el día 31.

Ante un escenario de semejante magnitud, el Govern balear no dejó margen a la improvisación. La cita se gestionó con el enfoque de una auténtica emergencia preventiva para proteger tanto a la población como a los ecosistemas. Se activó el plan especial de protección civil Eclipbal, complementario al Platerbal, con un foco prioritario en enclaves de alto valor y sensibilidad como la Serra de Tramuntana.

El despliegue operativo incluyó la habilitación de 26 zonas oficiales de observación repartidas entre Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, junto con cortes y regulaciones de tráfico en carreteras y accesos a parajes naturales vulnerables. En total, cerca de 3.000 efectivos de diversas administraciones y organismos participaron en el operativo, con picos de hasta 2.147 profesionales actuando de forma simultánea en las franjas horarias más críticas.

El resultado del dispositivo arrojó un balance tan sorprendente como positivo. Pese a tratarse del momento de mayor ocupación humana en la historia de la comunidad, las carreteras registraron una afluencia de vehículos sensiblemente inferior a la habitual. Asimismo, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 contabilizó a lo largo de las 24 horas del 12 de agosto únicamente 46 incidentes en todo el archipiélago (34 en Mallorca, 8 en Eivissa, 3 en Menorca y 1 en Formentera), una cifra menor a la registrada en idénticas fechas de temporadas anteriores. Baleares vivió así una jornada para el recuerdo: saturada de observadores, pero bajo un control ejemplar.