Marcelo: “La Copa es diferente, tenemos que dar nuestro máximo”

Marcelo confía en las opciones del Illes Balears Palma Futsal para alcanzar una nueva final, pero avisa de la dificultad del reto. El cierre brasileño reconoce la dureza del duelo ante Jaén Paraíso Interior y destaca la ilusión del equipo por conquistar un título nacional: “Sabemos que va a ser una Copa muy difícil. Tenemos el sueño de ganar un título nacional. Sabemos que vamos a enfrentarnos a un equipo muy difícil, que es Jaén, que compite mucho, y tenemos que centrarnos para ganar el partido”.

El jugador destaca la ambición del vestuario: “Tenemos un reto. Sabemos de la dificultad que tiene jugar estas competiciones y Jaén es un gran equipo, pero sabemos que tenemos la oportunidad de disputar otra final, de soñar con este título, y vamos a trabajar estos días que quedan para sacar un buen resultado”.

Marcelo recuerda que, aunque el equipo ha ganado ambos enfrentamientos ligueros esta temporada, el contexto es completamente distinto: “Sabemos que ahora cambia todo. Hemos ganado los dos partidos en liga, pero ahora la Copa es diferente. Tenemos que estar centrados y sacar nuestro máximo para sacar adelante el partido y disputar una final, que es lo que queremos”.

Sobre este torneo también ha dicho el entrenador, Antonio Vadillo, que «en esta Final Four todos tenemos un 25% de opciones. Hay mucha igualdad entre los cuatro equipos y serán partidos que se decidan por detalles. Es otra competición. Como pasa en el Playoff, ya hemos visto muchas eliminatorias en las que el octavo gana al primero o el séptimo al segundo. Es lo que tiene nuestra liga: no creo que haya otro deporte en el mundo con tanta igualdad. Todo está muy equilibrado y ahora, en la Copa del Rey, no va a ser diferente. El acierto será el que marque la diferencia”.