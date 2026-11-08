El mapa de la sequía: alerta en los pueblos del levante de Mallorca pese a un octubre con mucha más lluvias de lo habitual

Alerta por sequía en los pueblos del levante de Mallorca pese a un octubre con más lluvias de lo habitual, con una precipitación media de 105 litros por metro cuadrado, frente a los 79 habituales (33% más), lo que puede hacer encender todas las alarmas en estas localidades si el próximo invierno las reservas hídricas continúan menguando.

Pero la realidad es la que es y, según el mapa del índice de sequía, tres unidades de demanda se encuentran en situación de alerta: Artà, toda la comarca central de Mallorca (es Pla) y el eje Manacor-Felanitx.

En principio, de cara al mes de noviembre, y teniendo en cuenta la situación hidrológica actual y la época del año, se prevé una subida de las reservas hídricas en el conjunto de Baleares, sin que se esperen cambios en los escenarios de sequía de las unidades de demanda.

Por islas, Mallorca ha subido del 36 al 37% en sus reservas hídricas, mientras que Menorca también ha registrado una subida de un punto, del 38 al 39%.

Por su parte, Ibiza mantiene sus reservas en el 33%, el mismo porcentaje que el mes anterior. Pese a esta ligera subida, la situación global del archipiélago continúa por debajo de la registrada en octubre de 2025, cuando las reservas se situaban en el 44%.

Según el mapa del índice de sequía, además de las indicadas localidades en en situación de alerta, otras seis permanecen en prealerta (Menorca, la zona sur de Mallorca del entorno de Llucmajor, Palma, Alcúdia, las localidades de la Tramuntana e Ibiza), mientras que Formentera es la única unidad en situación de normalidad. .

Más lluvias de lo habitual

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), octubre ha sido un mes húmedo en el conjunto de Baleares. La precipitación media ha alcanzado los 105 litros por metro cuadrado, frente a los 79 habituales para este período, lo que representa un 33 % más.

Por islas, Mallorca ha registrado una precipitación media de 93 litros por metro cuadrado, frente a los 80 habituales. En Menorca se han recogido 62 litros por metro cuadrado, ligeramente por debajo de los 67 de referencia.

Las precipitaciones han sido especialmente significativas en Ibiza y Formentera, con 232 litros por metro cuadrado en la primera de las islas, frente a los 77 habituales, y 213 litros por metro cuadrado en Formentera, frente a una media de 44.

En cuanto a la precipitación acumulada durante los últimos 12 meses, el conjunto de las islas se sitúa en el 98% de la media histórica. Por territorios, Mallorca alcanza el 97%, Menorca el 94 e Ibiza y Formentera el 105%.

Respecto a las temperaturas, octubre ha sido un mes cálido en Baleares, con una temperatura media de 20°C y una anomalía positiva de 1,2°C respecto a los valores habituales.