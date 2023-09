El Mallorca trabaja para dar salida a Grenier y Gayà tras haber cerrado la incorporación de Matija Nastasic, el central serbio que vuelve al club tras no haber alcanzado a comienzos de verano un acuerdo para su renovación, y que cubrirá la baja de Raíllo, lesionado. No se esperan más novedades durante la jornada de hoy, aunque la dirección deportiva, a la que le queda todavía un remanente, estará pendiente de lo que pueda ofrecer el mercado.

Nastasic ha estado hoy en Son Moix firmando su nuevo contrato. El club ya ha hecho oficial su regreso hasta junio de 2024 y se está tramitando su licencia para que esté a las órdenes de Aguirre el próximo domingo ante el Athletic. Dependiendo del estado físico del jugador serbio no se descarta que sea incluso titular.

En cuanto a Grenier, la idea es llegar a un acuerdo con él para la rescisión de su contrato. Aguirre no le quiere en la plantilla, pero tiene contrato hasta el 30 de junio. Lo lógico es pensar que ambas partes alcancen un punto de encuentro y causa baja, pero lo cierto es que si no es así al club no le quedará otro remedio que inscribirlo y mantenerle su dorsal número 22, a pesar de que entre en los planes del entrenador.

La situación de Gayà es muy distinta. El club quiere que se foguee en otro equipo que le garantice minutos y es lo que se está negociando ahora mismo. El Amorebieta vasco es el que parece haber tomado la delantera, pero no hay nada cerrado todavía.

Finalmente, en cuanto al último día de mercado, no está previsto que el Mallorca incorpore a ningún nuevo jugador, pero si surgiera una oportunidad irrechazable se plantearía la posibilidad, toda vez que queda aún algo de dinero que se había reservado para la segunda ventana de enero.