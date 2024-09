Mallorca-Real Sociedad: dos en apuros se citan hoy en Son Moix

Dos en apuros se citan esta tarde (19.00 horas) en Son Moix, en un partido que ya empieza a definir las primeras urgencias para ambos. El Mallorca llega sin haber ganado aún en su estadio, mientras que la Real Sociedad, que ha perdido todo lo que ha jugado en Anoeta, aún permanece invicto e imbatido lejos de su terreno de juego. Arrasate ha anunciado «muchos cambios» con respecto al equipo que cayó el sábado pasado ante el Villarreal, mientras que Alguacil también moverá el banquillo.

«Hay que adaptarse a lo que viene. No me parece lógico este calendario, pero entiendo que no es fácil de administrarlo». Venimos de un partido de mucha exigencia y habrá cambios con respecto al sábado porque necesitamos frescura física. ¿Cuántos? Más que el día del Sevilla», adelantó ayer el entrenador del Mallorca en la rueda de prensa previa al partido.

La novedad en la lista es la vuelta del lateral Morey, ya recuperado de su lesión: «Mateu ya está en la convocatoria. No está al 100×100, pero es una buena noticia. Van der Heyden trabaja en el gimnasio y Maffeo y Llabrés están muy cerca de poder volver. La única baja que tenemos es la de Lato por sanción», explicó Arrasate.

Por su parte Imanol Alguacil alabó al Mallorca, de quien dijo que «lo está haciendo muy bien pese a que todavía no ha podido ganar en casa». «Es el equipo de Primera que más centros ha sacado en estas jornadas. Ha cambiado radicalmente el dibujo de Javier Aguirre, aprovechan todos los recursos que tienen y alternan muy bien el juego directo con el exterior».

La Real Sociedad ha recuperado a Oyarzabal, que figura en la lista, pero no va a poder contar con Brais Méndez, que sigue en el proceso de rehabilitación de su lesión. Javi López tampoco podrá ser de la partida.

El árbitro será de nuevo el recién ascendido Cordero Vega (estuvo en Pamplona ante Osasuna), y en el VAR habrá que volver a sufrir a Iglesias Villanueva (estuvo en la sala VOR ante el Real Madrid en Palma).

Alineaciones probables:

Mallorca: Leo Román, Antonio Sánchez, Valjent, Raíllo, Mojica, Omar Mascarell, Sergi Darder, Robert Navarro, Asano, Larin y Muriqi.

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Aihen, Zubimendi, Susic, Sergio Gómez, Kubo, Barrenechea y Sadiq.

Árbitros: Cordero Vega (campo) y Iglesias Villanueva (VAR).

Estadio: Son Moix, 19.00 horas.