Mallorca-Real Madrid: a por el segundo milagro consecutivo

Empatar o, sobre todo, perder. Eso es lo que dicen las estadísticas que sucede cada vez que el Mallorca le gana en Palma un partido al Real Mallorca. Ha ocurrido hasta ahora en siete ocasiones y nunca hasta ahora, en la visita posterior de los blancos, se ha conseguido repetir victoria. El equipo va pues a por el segundo milagro tras el 1-0 del año pasado, pero enfrente se va a encontrar cualquier cosa menos facilidades. El líder llega consciente de que no puede reducir su ventaja de ocho puntos con respecto al Barcelona en vísperas del clásico y, aunque dará descanso a algunos jugadores pensando en la vuelta de Champions ante el City, pondrá en Son Moix toda la carne en el asador porque sabe que son tres puntos claves para ser campeones, como recordó ayer Ancelotti.

También para el Mallorca el partido es fundamental. La jornada comenzó ayer con la derrota del Celta en Sevilla ante el Betis que le mantiene a tres puntos de los de Aguirre, pero sin duda la atención, además de en Son Moix, por supuesto, estará puesta en el Nuevo Mirandilla, donde esta noche a las nueve se enfrentan Cádiz y Barcelona con los andaluces marcando la frontera con el descenso, a seis puntos de los bermellones. Al igual que sucedió en Valencia en la pasada fecha de competición, es posible que un empate valga su precio en oro.

Aguirre mantendrá el mismo esqueleto que jugó la final de Copa, aunque hará algún cambio, comenzando por la portería, a la que volverá el serbio Rajkovic. Abdón, eso sí, no se perfila como titular, pero en esta ocasión sí que tendrá minutos con seguridad. El Mallorca llega al partido en un altísimo nivel competitivo, como ha demostrado en los últimos encuentros, y no hay razón para pensar que no vaya a ser así. Tanto el rival como la ocasión, con el público ansioso por brindarle su homenaje al subcampeón de Copa, lo merecen de sobra.

El partido lo pitará Sánchez Martínez, un árbitro que se le da bien al Mallorca: no le ha pitado ninguna vez este año (sí en la temporada 21-22, en concreto precisamente el 0-3 ante el Real Madrid en Son Moix), pero el pasado lo hizo en cuatro ocasiones y las cuatro ganó, ante Rayo (0-2), Valencia (1-2), Villarreal (4-2) y Cádiz (1-0). En Madrid no ha caído tan bien su designación ya que recibió muchas críticas en el pasado derbi ante el Atlético. En el VAR estará otro de los habituales ante el Mallorca, Jaime Latre. Se espera un lleno absoluto en Son Moix porque el Real Madrid es tradicionalmente el equipo que atrae a más espectadores.

Alineaciones probables:

Mallorca: Rajkovic, Gio, Valjent, Raíllo, Copete, Lato, Samú Costa, Antonio Sánchez, Dani Rodríguez, Larin y Muriqi.

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Fran García; Tchouaméni, Modric, Kroos, Bellingham; Brahim y Vinicius.

Árbitros: Sánchez Martínez (campo) y Jaime Latre (VAR).

Estadio: Son Moix, 18.30 horas.