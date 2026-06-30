Mallorca y Perpiñán estrechan lazos con motivo del Año Jaume I y Jaume II

El consejero de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha sido recibido este martes por el alcalde de Perpiñán, Louis Aliot, en el Ayuntamiento de la ciudad francesa; un encuentro de carácter institucional con el objetivo de estrechar lazos entre los dos territorios con motivo del Año Jaume I y Jaume II, que ha declarado el Consell de Mallorca.

Durante la reunión, Bosch ha explicado al alcalde de Perpiñán las actividades culturales e institucionales que está impulsando el Consell de Mallorca para conmemorar el 750º aniversario de la muerte de Jaume I y la entronización de Jaume II. Entre estas, la producción del documental titulado Un regne dins la mar, con la colaboración de IB3 Televisión, que combina recreaciones ficcionadas de los hechos históricos que sucedieron en 1276 y la voz de expertos e historiadores de la época medieval, que explican la trascendencia de aquel momento para el devenir de Mallorca.

Un proyecto audiovisual que se está rodando en diferentes localizaciones, entre ellas las dos ciudades de Francia: Perpiñán y Montpellier, muy vinculadas a Jaume I y Jaume II. De hecho, las ciudades de Palma y Perpiñán están hermanadas desde septiembre de 2024.

El consejero de Hacienda, Innovación y Función Pública ha afirmado que «este aniversario es una oportunidad para recordar que la historia de Mallorca no se entiende sin la relación con Perpiñán, Montpellier y el resto de territorios que integraron la Corona de Mallorca. Desde el Consell queremos impulsar una conmemoración abierta, participada y compartida, que realce este pasado común y contribuya a reforzar los vínculos que todavía hoy nos unen, porque 750 años después seguimos compartiendo un patrimonio histórico y cultural que merece ser reivindicado y divulgado».

Asimismo, el consejero Bosch ha aprovechado el encuentro para invitar de forma oficial al alcalde de Perpiñán, Louis Aliot, a los actos institucionales que organiza el Consell de Mallorca para celebrar la Diada de 12 de septiembre, día en que Jaume II juró la carta de privilegios y franquezas, dando paso al nacimiento de la Corona de Mallorca.

Rodaje de ‘Un regne dins la mar’ en Perpiñán

Por otra parte, durante la jornada, el consejero Rafel Bosch ha aprovechado para seguir visitando los rodajes del documental en diferentes puntos de Perpiñán, donde se han entrevistado historiadores de la Universidad de Perpiñán, como el Castillo de los Reyes de Mallorca o la Catedral, donde está enterrado el rey Sanç, hijo de Jaume II.

Los próximos días las grabaciones continuarán en Mallorca, en lugares como el Castillo de Bellver, la iglesia de Santa Eulària, en Palma, o la Seu, donde sucedieron episodios relevantes de la época dorada del reinado de Jaume II. El preestreno del documental Un regne dins la mar coincidirá con la Diada de Mallorca, el 12 de septiembre.