El Consell de Mallorca busca a la desesperada cocineros que sepan catalán para los refugios de montaña

El Consell de Mallorca busca a la desesperada cocineros que sepan catalán para no tener que cerrar su red de refugios de montaña y, aunque desde primavera intenta tramitar la búsqueda de profesionales de los fogones, la burocracia es la que es y tarda lo que tarda, de forma que ya ha arrancado el verano y aún no ha podido contratarlos.

La falta de mano de obra por el alto nivel de vida en Baleares hace que las plantillas de empresas públicas y privadas del sector del turismo y la restauración estén entre alfileres, con una notable carencia en materia de recursos humanos.

Fue el pasado mes de abril cuando la secretaria técnica de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes de la institución insular gobernada en coalición por PP y Vox, presentó una solicitud de creación de una bolsa de trabajo para la categoría oficial-cocinero, poniendo de manifiesto la urgencia de la constitución de la bolsa mencionada «por tal de evitar el cierre de los refugios del Consell Insular de Mallorca».

Un mes después, la responsable de la unidad de gestión de bolsas emitió informe sobre la situación de las bolsas de la categoría oficial cocinero, en el que hizo constar la «falta de aspirantes disponibles actualmente y el agotamiento de estas bolsas».

No fue hasta el pasado 8 de junio cuando el consejero de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, inició el expediente de aprobación de la convocatoria para constituir una bolsa de trabajo por procedimiento extraordinario y específico, mediante prueba selectiva de selección de personal laboral temporal.

Lo más llamativo del caso es que, pese a la falta de profesionales de cocina con el añadido de la dificultad que entraña además encontrarlos en plena temporada turística, los ansiados aspirantes tendrán que tener nivel de catalán B1, con certificado oficial incluido, de nivel medio hablado y escrito de esta lengua.

Además, de acuerdo con bases generales de la convocatoria, a la puntuación obtenida en la prueba examen pertinente, se sumará la puntuación que se asigne en la acreditación de niveles de conocimientos de lengua catalana superiores al citado nivel B1.

Así, por contar con el inmediato superior, el certificado de nivel B2 se le otorgará al aspirante 8 puntos; si cuenta con un C1, 10 puntos, y si es un C2, hasta 12.

La única titulación académica requerida es tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente (ESO) y el citado nivel de conocimiento de lengua catalana, que es requisito obligatorio para participar en esta convocatoria.

Los mejor puntuados serán los que logren más nota en un examen de 40 preguntas donde hace falta acertar un mínimo de 20, a lo que habrá que sumar los puntos que otorga tener una titulación superior de catalán.

Un elemento que se presenta, por tanto, como clave a la hora de resolver cualquier desempate con la puntuación obtenida en el examen.