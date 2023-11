Mallorca Palma Futsal-El Pozo: la Copa en juego. La Copa de España de fútbol sala está a una victoria y puede llegar este sábado (13:00 horas / FEF TV) en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix. El Mallorca Palma Futsal tiene a tiro su undécima clasificación para la fase final de la Copa de España y sellará el billete de forma matemática si gana a ElPozo Murcia en uno de los partidos más destacados de la jornada y de la temporada.

Ambos equipos llegan a la cita en plena lucha por ser uno de los dos cabezas de serie de la fase final que disputarán los ocho mejores clasificados al final de la primera vuelta para la que restan cuatro jornadas, tres en el caso de los mallorquines ya que avanzaron su partido frente al Servigroup Peñíscola que coincidía con la disputa de la Elite Round de la UEFA Futsal Champions League.

Los de Antonio Vadillo son segundos en la clasificación aunque con un partido más que la mayoría de los equipos perseguidores. Cuentan con nueve puntos de ventaja sobre la novena plaza, por lo que con una victoria este sábado asegurarán el primero de los objetivos que tienen para esta temporada. Incluso empatando o perdiendo podrían obtener la clasificación pero ya dependería de los resultados de otros partidos.

Los mallorquines dependen de sí mismos tras cambiar la dinámica de resultados en las dos últimas semanas con tres victorias consecutivas que han devuelto a los mallorquines a las posiciones de honor. Enfrente tendrán a un rival histórico que ha recuperado su nivel y que amenaza la segunda posición. Los murcianos apenas han perdido dos partidos en todo el curso y encadenan una racha de cinco jornadas sin conocer la derrota.

El Palau Municipal d’Esports presentará una gran entrada para vivir uno de los partidos con mejor cartel. De cara al partido, Antonio Vadillo cuenta con la duda de Mario Rivillos, que ya está mejor de sus molestias en la rodilla pero hasta este mismo sábado no se decidirá si entra o no en la convocatoria.

Sobre el partido, Antonio Vadillo reconocía en la previa del encuentro que “somos dos equipos muy parejos. Será un partido muy igualado, que se definirá por detalles. ElPozo tiene mucha calidad, pero nosotros estamos preparados para competir ante cualquier rival, para ser superiores y para saber sufrir. Además, estamos en casa y eso te da un plus. Trataremos de ser dominadores del partido para que los tres puntos se queden aquí”.

Las cuentas del Mallorca Palma Futsal

El Mallorca Palma Futsal depende de sí mismo para sellar su billete para la Copa de España este mismo sábado. Si gana, la clasificación será matemática pero hay otras opciones en caso de no ganar el partido para no tener que esperar a otra jornada. En caso de empate, los mallorquines se clasificarán si el Córdoba Patrimonio pierde o el Jaén Paraíso Interior no gana su partido, mientras que, en caso de derrota, la carambola es más complicada ya que la clasificación llegaría solo en el caso de que Jaén Paraíso Interior y Servigroup Peñíscola empaten y que no gane el Industrias Canta Coloma.