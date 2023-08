El Mallorca confía en que no haya retrasos con Larin pese al último e inesperado conflicto que ha surgido en un fichaje que se ha convertido en un auténtico culebrón, la sorprendente destitución del director deportivo del Valladolid Fran Sánchez por parte del brasileño Ronaldo. La operación estaba pactada en 7,2 millones de euros más bonus, tal y como anunció ayer OKBALEARES, y no hay motivos para pensar en que no vaya a llevarse a cabo.

La inesperada fricción entre Ronaldo y su director deportivo, traducida en un despido que cogió a todos por sorpresa, no tiene por qué influir en la salida de Larin. El Valladolid debe traspasarlo para cuadrar cuentas y el delantero ya ha dejado muy claro que no quiere jugar en Segunda. Lo lógico es pensar que posiblemente durante hoy martes pueda hacerse oficial el traspaso, que será uno de los más caros de la historia del Mallorca.

Los números de Larin en España son impresionantes: 18 partidos jugados, 8 goles marcados y 3 asistencias repartidas. El contraste con sus cifras en Bélgica es brutal porque en la Jupiler League apenas disputó 9 encuentros y sólo marcó un gol. Está claro que su adaptación a LaLiga ha sido espectacular y de ahí que sea ahora mismo una de las piezas más codiciadas del mercado. El Valladolid ha hecho con Larin un negocio redondo porque en junio ejecutó una cláusula de compra de apenas 1,5 millones de euros, por lo que habrá obtenido en poco más de un mes un beneficio superior a los seis millones.

Pese a todo, la llegada de Larin no cerrará ni mucho menos el capítulo de fichajes. Quedan por llegar, como mínimo, un nuevo defensa central y un centrocampista que sustituya a Galarreta, en la que será también una operación de envergadura, porque el Mallorca está tocando a jugadores importantes para esa posición. Será, de hecho, el siguiente fichaje que se aborde este verano, en el que ya han llegado Omar Mascarell, Toni Lato y Siebe Van der Heyden al club. Cyle Larin completa de momento el póker de refuerzos.