El Mallorca arrancará la temporada en 18ª posición histórica de la Liga y ahí acabará el curso. Matemáticamente podría superar al Villarreal, 17º a 46 puntos de distancia, pero es evidente que es una utopía. Por atrás al que tiene más cerca es a Las Palmas, que este año regresa a Primera y que está a 228 puntos. El Oviedo está a sólo 96, pero sigue en Segunda.

Aún dando por supuesto que el equipo se estabilizara en Primera deberían pasar varios años para ir subiendo peldaños. El Sporting está a 119 puntos y el Racing a 135. Suponiendo que ninguno de los dos asciende y que el Mallorca suma un mínimo de 50 puntos por temporada, serían necesarios tres cursos para darles caza. En cuanto al Top 10, que cierra el Zaragoza con 2.109 puntos, está a 839 puntos de distancia lo que, como poco, significa que deberán pasar dos décadas siempre y cuando el Mallorca no baje y el Zaragoza no ascienda.

13 de los 20 primeros clasificados disputarán el curso 23-24. Estarán fuera Espanyol, Zaragoza, Deportivo, Valladolid, Racing, Sporting y Oviedo. Curiosamente sólo hay 20 equipos que hayan superado la barrera de los 1.000 puntos. Menos de un tercio de los 63 que han disputado el Campeonato de Liga a lo largo de su historia.

Esta clasificación histórica está adulterada por el hecho de que no se han equiparado los dos sistemas de puntuación que han existido durante la Liga. El gran beneficiado ha sido el Villarreal, 17º clasificado con 1.316 puntos, sumados todos durante el cómputo de tres puntos por victoria, método que se implantó a partir de la temporada 94-95. De no se así el Mallorca estaría por delante de ellos, y eso sería lo lógico. Es difícil entender por qué la Liga no rehace esta clasificación y otorga a todos la misma puntuación, aunque en ese caso el Mallorca no sería 18º, sino 19º, porque aunque superaría al Villarreal sería sobrepasado por Oviedo y Las Palmas.

Éste es un post estadístico, pero que también nos sirve para dibujar lo que ha sido la trayectoria del Mallorca en Primera División. El Campeonato arrancó en 1928 y el Mallorca ascendió por primera vez en 1960, 32 años después. Pero es que, además, hasta 1988, cuando ya se habían jugado 60 ediciones de la Liga, sólo había estado en la máxima categoría en ocho ocasiones. Saliendo desde tan atrás es espectacular haber alcanzado el top 20 gracias, sobre todo, a las 16 temporadas consecutivas que se sumaron desde 1997 hasta 2013.