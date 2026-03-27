Mallorca adjudica la instalación de 200 cámaras en puertos y carreteras para fijar los coches que circularán

Mallorca instalará 200 cámaras en puertos y carreteras para conocer el número exacto de vehículos que circulan por su red viaria, con el objetivo de saber cuántos coches podrán entrar en la isla cada temporada turística.

El Consell de Mallorca, que preside Llorenç Galmés, sigue así la estela de Ibiza y Formentera, donde ya están en vigor estas restricciones que se pondrán en marcha el próximo mes de junio.

Estos dos centenares de cámaras de control y vigilancia en puertos y carreteras permitirán recopilar datos para la futura ley de regulación de entrada de vehículos y tener cifras exactas del número total de coches que entran y salen de Mallorca por los puertos de la isla de forma mensual y anual.

Por ello, la institución insular ya ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Baleares poder instalar dos en el puerto de Alcúdia y tres en el de Palma.

Ahora se montarán 105 dispositivos de velocidad y contadores de vehículos, 105 de vigilancia y 20 sonómetros por toda Mallorca. La Serra de Tramuntana contará con 32 zonas de control, cada una con cámaras para vigilar la infraestructura, hacer recuento de vehículos, así como lectores de velocidad y de ruido.

Esta mejora supone duplicar los puntos de control en las vías de la isla, ya que se añadirán 52 nuevos a los 53 que ya existen. Se renovarán todas las cámaras antiguas que hasta ahora sólo ofrecían la posibilidad de contar coches.

A partir de ahora, en cada punto habrá un dispositivo de vigilancia y otro de velocidad y de recuento de vehículos que permitirán medir el tráfico de la red vial de manera más precisa, ya que la nueva tecnología es capaz de distinguir los tipos de vehículos, matrículas e, incluso, detectar bicicletas.

En un primer momento, este proyecto se presentó como instalación de una treintena de cámaras en la zona de la Serra, pero finalmente se amplió por petición del Govern, la Guardia Civil, varios ayuntamientos y otras instituciones.

Otras aplicaciones

Aparte de los problemas en la Serra y de la necesidad de recoger datos para la ley de entrada de vehículos, el proyecto también responde a otros factores.

En primer lugar, aumentará la tranquilidad de la ciudadanía en las carreteras con una red que permitirá dar información tanto a los usuarios como a los cuerpos de seguridad del Estado.

En segundo lugar, se quiere conseguir una medición más exacta de la presión de vehículos que sufren las vías de la isla. De esta manera, se podrán hacer estudios y actuaciones para mejorar los puntos que concentren más problemas de circulación.