Jordi Mboula no ha entrenado hoy con la plantilla porque el club está a punto de aceptar una oferta que ha recibido el extremo catalán, lo que abriría la puerta de entrada a un extremo con el que ya se está negociando, y cuyo nombre no se ha trascendido. Se habla del brasileño Kenedy y del español del Milan Castillejo, pero el abanico de aspirantes es enorme. El plazo acaba a medianoche y, de momento, el club todavía no ha hecho oficial el fichaje del albano-kosovar Vedat Muriqi.

Se está acumulando el trabajo en las ocho horas escasas que quedan antes de que suene la campana y se baje la ventana del mercado de fichajes. El Mallorca busca desesperadamente un jugador de banda, pero le acucia el plazo. Hoy debería ser oficial la llegada del delantero albano-kosovar Vedat Muriqi, que ayer pasó reconocimiento médico, pero se trabaja también en la salida del catalán Mboula y en la contratación a cambio de un jugador de banda.

La plantilla está, a horas del cierre del mercado, claramente descompensada. Hay cuatro porteros y cinco delanteros centro, cuando en cada una de las dos demarcaciones sólo juega uno como titular. El problema de la portería puede justificarse por la lesión del eslovaco Greif, pero para el entrenador será difícil manejar una nómina de cinco atacantes. Por eso la idea era que saliera cedido el estadounidense Matthew Hoppe, pero anoche no había habido todavía ningún movimiento al respecto y ahora mismo a quien se apunta es a Mboula.

El sustituto del catalán debería ser un jugador de banda, posición que es la peor cubierta del equipo de cara a la segunda vuelta de la Liga. El mercado ofrece varios futbolistas muy interesantes para ese puesto, como el brasileño Kenedy, que es un antiguo objetivo del Mallorca, pero ahora mismo, si se confirma el fichaje de Muriqi, no hay fichas disponibles, por lo que es imperativo que como mínimo se produzca una salida.